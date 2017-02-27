Додано: Сер 20 січ, 2021 10:12

kmm3 написав: Україна теж наче не планувала девальвацію з 8 до 25 Україна теж наче не планувала девальвацію з 8 до 25

Вообще-то "планировала" удержанием стабильного курса, но не 25. Это было вполне ожидаемо, как и было ранвее с курсом 5.Хотя если посмотреть в целом то и 25 является логичным результатом попытки Януковича сдать государственность соседу в момент когда соседом руководит диктатор с мечтами о господстве если не мировом, то региональном.Отличие второго абзаца с первым абзацем лишь в том что если удержание псевдо-стабильного курса очевидно вело к резкому падению курса, то сдача государственности по мнению тех кто её сдавал вела к возможности жить на содержании у сильного соседа, а по факту привела к попытке соседа захватить власть, потере территорий и паническому падению курса. Тоесть сам Янукович не мог просчитать этот риск прям настолько. Но теперь, после того как всё случилось - видно что есть связь между сдачей государственности и обвалом гривны в следствие войны России с Украиной.