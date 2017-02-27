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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7166716771687169
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.13-28.16/28.20-28.23
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:46

  vitaliy_berdinskikh написав:Не знаю, может уже и проскакивало тут

https://www.wsj.com/articles/yellen-pre ... _headlines
Janet Yellen is expected to affirm the U.S.’s commitment to market-determined exchange rates when she testifies on Capitol Hill Tuesday, and she will make clear the U.S. doesn’t seek a weaker dollar for competitive advantage, according to Biden transition officials familiar with her hearing preparation.


Огорчение для прорицателей падений доллара сразу после выборов и падения-2 перед новым годом.


Україна теж наче не планувала девальвацію з 8 до 25 :)
В США дилема: завалити свій фондовий ринок, обанкротити щонайменше 20% компаній, в тому числі всесвітньовідомих або спостерігати за повзучою девальвацією долара, іноді подаючи надію любителям зеленого заявами, що вони хочуть сильного долара. Насправді чимало країн вже почали робити інтервенції для запобігання стрімкому зміцненню їх валют відносно долара, поки допомагає
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какие ожидания по учетной ставке нбу? будут повышать?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:Україна теж наче не планувала девальвацію з 8 до 25
Вообще-то "планировала" удержанием стабильного курса, но не 25. Это было вполне ожидаемо, как и было ранвее с курсом 5.

Хотя если посмотреть в целом то и 25 является логичным результатом попытки Януковича сдать государственность соседу в момент когда соседом руководит диктатор с мечтами о господстве если не мировом, то региональном.

Отличие второго абзаца с первым абзацем лишь в том что если удержание псевдо-стабильного курса очевидно вело к резкому падению курса, то сдача государственности по мнению тех кто её сдавал вела к возможности жить на содержании у сильного соседа, а по факту привела к попытке соседа захватить власть, потере территорий и паническому падению курса. Тоесть сам Янукович не мог просчитать этот риск прям настолько. Но теперь, после того как всё случилось - видно что есть связь между сдачей государственности и обвалом гривны в следствие войны России с Украиной.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:47

  Олежан написав:какие ожидания по учетной ставке нбу? будут повышать?

нє, будуть позичати комбанкам під 6%, а ті братимуть ОВДП під 12%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:49

  Олежан написав:результаты аукциона есть по овгз есть?


https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:06

  prodigy написав:
  Олежан написав:результаты аукциона есть по овгз есть?


https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

спасибо
еще вчера видел :mrgreen:
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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