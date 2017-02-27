Додано: Сер 20 січ, 2021 13:02

centurionus написав: На режимі овоча - курс 13,5 грн/$ На режимі овоча - курс 13,5 грн/$

centurionus написав: Інше - "здобутки" недорехворматорів з рефінансом (за відкати), Інше - "здобутки" недорехворматорів з рефінансом (за відкати),

centurionus написав: якого роздали в десять разів більше, ніж витратили на оборону. якого роздали в десять разів більше, ніж витратили на оборону.

Ну так я и говорю что курс удержания гривны так или иначе вылился бы в скачёк курса.С одной стороны Гонтареву ругают за банкопад, ты сейчас ругаешь та то что наоборот давало деньги всем банкам подряд. Я не буду арбитром между вами - вы уж как-нибудь сами определитесь то ли она валила банки, то ли раскидывалась баблом.Важно то что если бы Янукович сам и руками своих министров не развалил оборону - Рашка бы не рыпнулась ни на Крым, ни на Донбасс. И тогда бы Янукович спокойно досидел бы свой срок и максимум курса был бы 12, а не 30. Но имеем то что имеем.