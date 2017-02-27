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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:59
Затишье перед рикетой вниз. Ждемс 27. Вечный карантин, все полуостановилось, серость, убогость, доллар никому не нужен.....
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:00
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:01
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну так я и говорю что курс удержания гривны так или иначе вылился бы в скачёк курса.
С одной стороны Гонтареву ругают за банкопад, ты сейчас ругаешь та то что наоборот давало деньги всем банкам подряд. Я не буду арбитром между вами - вы уж как-нибудь сами определитесь то ли она валила банки, то ли раскидывалась баблом.
Важно то что если бы Янукович сам и руками своих министров не развалил оборону - Рашка бы не рыпнулась ни на Крым, ни на Донбасс. И тогда бы Янукович спокойно досидел бы свой срок и максимум курса был бы 12, а не 30. Но имеем то что имеем.
Mind the gap.
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