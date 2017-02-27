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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7167716871697170
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:59

Затишье перед рикетой вниз. Ждемс 27. Вечный карантин, все полуостановилось, серость, убогость, доллар никому не нужен.....
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:00

  vitaliian написав:

У меня складывается впечатление,что под этим ником пишет Охриненко.Уж больно похоже на ту пургу,которую он мел в 2013 году.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:01

  fin написав:Затишье перед рикетой вниз. Ждемс 27. Вечный карантин, все полуостановилось, серость, убогость, доллар никому не нужен.....

Памперс не забудь одеть,космонавт.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:На режимі овоча - курс 13,5 грн/$

Ну так я и говорю что курс удержания гривны так или иначе вылился бы в скачёк курса.

  centurionus написав:Інше - "здобутки" недорехворматорів з рефінансом (за відкати),

С одной стороны Гонтареву ругают за банкопад, ты сейчас ругаешь та то что наоборот давало деньги всем банкам подряд. Я не буду арбитром между вами - вы уж как-нибудь сами определитесь то ли она валила банки, то ли раскидывалась баблом.

  centurionus написав:якого роздали в десять разів більше, ніж витратили на оборону.

Важно то что если бы Янукович сам и руками своих министров не развалил оборону - Рашка бы не рыпнулась ни на Крым, ни на Донбасс. И тогда бы Янукович спокойно досидел бы свой срок и максимум курса был бы 12, а не 30. Но имеем то что имеем.
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vitaliy_berdinskikh
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