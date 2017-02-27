

Украинцы будут покупать доллары по новым правилам: НБУ принял решение





Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НБУ. Как отмечает регулятор, решение – часть либерализации валютного рынка в Украине. Среди прочего Нацбанк изменил следующие правила:



Банкам и финансовым организациям разрешили покупать валюту у населения в терминалах самообслуживания.



Чтобы переводить валюту за границу и получать ее, украинцы смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія".



НБУ снял запрет для клиентов-юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).



Национальный банк отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривни на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).



"По оценкам Национального банка, соответствующие послабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации", – отметили в НБУ.



Что уже сделали до этого

Национальный банк постепенно смягчает требования к валютным операциям. Ранее, к примеру, запустили виртуальные валютные карты. Кроме того:



Разрешили получать в долларах и евро командировочные на работе. "Юридические лица имеют право использовать валютные средства на оплату расходов на обслуживание командировку за границу их работников, а также для обеспечения эксплуатационных нужд собственных транспортных средств во время их нахождения за пределами Украины", – говорится в документе.



Заработные платы в долларах в Украине разрешили выплачивать в официальных представительствах иностранных государств и только иностранцам. Также официально в валюте смогут зарабатывать, например, моряки. Даже если украинец работает в посольстве или, например, компания продает товар или услугу за границу и зарабатывает в валюте, зарплаты должны платить исключительно в гривне.



Украинцы также получили возможность свободно расплачиваться валютой за крупные (до 150 тыс. грн в эквиваленте) покупки за границей.



Торговать валютой по новому закону уже разрешили почтовым отделениям, кредитным союзам, ломбардам.

