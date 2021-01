Додано: Сер 20 січ, 2021 13:46

alex_2013 написав: Амвросий написав: По ОВГЗ на март получается 45.011 млрд.?



А где можно даты выплат по госдолгу посмотреть?

На март там вроде 70 млрд было? По ОВГЗ на март получается 45.011 млрд.?А где можно даты выплат по госдолгу посмотреть?На март там вроде 70 млрд было?



https://afrtcp.tk/services/payments_summary/



А есть что-то подобное, консолидированное по тому, что надо отдавать МВФу и подобным? А есть что-то подобное, консолидированное по тому, что надо отдавать МВФу и подобным?

"The quieter you become, the more you are able to hear"