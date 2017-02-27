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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7167716871697170
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:07

Простите ,Удалил .
Востаннє редагувалось холява в Сер 20 січ, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:10


Украинцы будут покупать доллары по новым правилам: НБУ принял решение


Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НБУ. Как отмечает регулятор, решение – часть либерализации валютного рынка в Украине. Среди прочего Нацбанк изменил следующие правила:

Банкам и финансовым организациям разрешили покупать валюту у населения в терминалах самообслуживания.

Чтобы переводить валюту за границу и получать ее, украинцы смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія".

НБУ снял запрет для клиентов-юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).

Национальный банк отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривни на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).

"По оценкам Национального банка, соответствующие послабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации", – отметили в НБУ.

Что уже сделали до этого
Национальный банк постепенно смягчает требования к валютным операциям. Ранее, к примеру, запустили виртуальные валютные карты. Кроме того:

Разрешили получать в долларах и евро командировочные на работе. "Юридические лица имеют право использовать валютные средства на оплату расходов на обслуживание командировку за границу их работников, а также для обеспечения эксплуатационных нужд собственных транспортных средств во время их нахождения за пределами Украины", – говорится в документе.

Заработные платы в долларах в Украине разрешили выплачивать в официальных представительствах иностранных государств и только иностранцам. Также официально в валюте смогут зарабатывать, например, моряки. Даже если украинец работает в посольстве или, например, компания продает товар или услугу за границу и зарабатывает в валюте, зарплаты должны платить исключительно в гривне.

Украинцы также получили возможность свободно расплачиваться валютой за крупные (до 150 тыс. грн в эквиваленте) покупки за границей.

Торговать валютой по новому закону уже разрешили почтовым отделениям, кредитным союзам, ломбардам.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:41

  Амвросий написав:По ОВГЗ на март получается 45.011 млрд.?

А где можно даты выплат по госдолгу посмотреть?
На март там вроде 70 млрд было?


https://afrtcp.tk/services/payments_summary/
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:46

  alex_2013 написав:
  Амвросий написав:По ОВГЗ на март получается 45.011 млрд.?

А где можно даты выплат по госдолгу посмотреть?
На март там вроде 70 млрд было?


https://afrtcp.tk/services/payments_summary/


А есть что-то подобное, консолидированное по тому, что надо отдавать МВФу и подобным?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:02

Кому должен - всем прощаю. Также будет с деполюдьми :lol:

Уряд хоче погасити борги за зелену енергетику держоблігаціями. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Кабміну 20 січня.

общей задолженности электроэнергетических предприятий, которая на конец октября составила 45,1 млрд грн
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:01

rasmus
Заемы реализованы в виде различных инструментов: евробонды, ОВГЗ, ОвнешГЗ, кредиты Всемирного банка и т.д.
Думаю, что только у НБУ есть такая информация.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:08

  Moneta написав:Кому должен - всем прощаю. Также будет с деполюдьми :lol:

Уряд хоче погасити борги за зелену енергетику держоблігаціями. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Кабміну 20 січня.

общей задолженности электроэнергетических предприятий, которая на конец октября составила 45,1 млрд грн

Отлично. Это фактически дополнительная эмиссия. Получатели с высокой вероятностью пойдут на вторичку и скинут их там, потом конвертируются в валюту (для расширения мощностей за счет импортного оборудования, или вывода прибыли в офшоры) и будут дальше вырабатывать электроенергию и ждать очередного транша облигациями.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:33

  Moneta написав:Кому должен - всем прощаю. Также будет с деполюдьми :lol:

Уряд хоче погасити борги за зелену енергетику держоблігаціями. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Кабміну 20 січня.

общей задолженности электроэнергетических предприятий, которая на конец октября составила 45,1 млрд грн

Хто там встановив найвищий зелений тариф в Європі, ПОрошенко, чи попередники? Хай вони й платять Ахметову одразу на рахунок.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:44

  Zebra написав:Отлично. Это фактически дополнительная эмиссия. Получатели с высокой вероятностью пойдут на вторичку и скинут их там, потом конвертируются в валюту


скорей всего это на курс евро может повлиять, оборудование ведь закуплено в кредит под госгарантии выданный в евро и его нужно в евро выплачивать. Поэтому значительная часть уйдет в евро и утечет за границу. А гривна останется тут.

Так что это вполне может повлиять на рост евро по отношению к гривне, а через евро и на рост доллара.

  Zebra написав:и будут дальше вырабатывать электроенергию и ждать очередного транша облигациями.


не факт что они вообще его вырабатывают. Ведь они-же закупают электричество у Энергоатома с дисконтом по 1285 UAH/MWh. А солнечное сдают назад государству где-то по 6800 UAH/MWh
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:54

  Амвросий написав:не факт что они вообще его вырабатывают. Ведь они-же закупают электричество у Энергоатома с дисконтом по 1285 UAH/MWh. Где гарантия, что атомное электричество не сдают назад государству под видом солнечного по 6800 UAH/MWh?

Это нормально. Крепацтво было в Украине несколько сотен лет, оно впитано с молоком матери. Крепаки крепчают.
Zebra
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