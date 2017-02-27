Украинцы будут покупать доллары по новым правилам: НБУ принял решение
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НБУ. Как отмечает регулятор, решение – часть либерализации валютного рынка в Украине. Среди прочего Нацбанк изменил следующие правила:
Банкам и финансовым организациям разрешили покупать валюту у населения в терминалах самообслуживания.
Чтобы переводить валюту за границу и получать ее, украинцы смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія".
НБУ снял запрет для клиентов-юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).
Национальный банк отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривни на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).
"По оценкам Национального банка, соответствующие послабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации", – отметили в НБУ.
Что уже сделали до этого Национальный банк постепенно смягчает требования к валютным операциям. Ранее, к примеру, запустили виртуальные валютные карты. Кроме того:
Разрешили получать в долларах и евро командировочные на работе. "Юридические лица имеют право использовать валютные средства на оплату расходов на обслуживание командировку за границу их работников, а также для обеспечения эксплуатационных нужд собственных транспортных средств во время их нахождения за пределами Украины", – говорится в документе.
Заработные платы в долларах в Украине разрешили выплачивать в официальных представительствах иностранных государств и только иностранцам. Также официально в валюте смогут зарабатывать, например, моряки. Даже если украинец работает в посольстве или, например, компания продает товар или услугу за границу и зарабатывает в валюте, зарплаты должны платить исключительно в гривне.
Украинцы также получили возможность свободно расплачиваться валютой за крупные (до 150 тыс. грн в эквиваленте) покупки за границей.
Торговать валютой по новому закону уже разрешили почтовым отделениям, кредитным союзам, ломбардам.
Moneta написав:Кому должен - всем прощаю. Также будет с деполюдьми
Уряд хоче погасити борги за зелену енергетику держоблігаціями. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Кабміну 20 січня.
общей задолженности электроэнергетических предприятий, которая на конец октября составила 45,1 млрд грн
Отлично. Это фактически дополнительная эмиссия. Получатели с высокой вероятностью пойдут на вторичку и скинут их там, потом конвертируются в валюту (для расширения мощностей за счет импортного оборудования, или вывода прибыли в офшоры) и будут дальше вырабатывать электроенергию и ждать очередного транша облигациями.
Zebra написав:Отлично. Это фактически дополнительная эмиссия. Получатели с высокой вероятностью пойдут на вторичку и скинут их там, потом конвертируются в валюту
скорей всего это на курс евро может повлиять, оборудование ведь закуплено в кредит под госгарантии выданный в евро и его нужно в евро выплачивать. Поэтому значительная часть уйдет в евро и утечет за границу. А гривна останется тут.
Так что это вполне может повлиять на рост евро по отношению к гривне, а через евро и на рост доллара.
Zebra написав:и будут дальше вырабатывать электроенергию и ждать очередного транша облигациями.