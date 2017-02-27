Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................20.01.2021...........21.01.2021 дата розрахунку...............19.01.2021............20.01.2021 Євро..................................34,1555.................34,1488...-0.02% Долар США.......................28,1544.................28,2035...+0.17% После полудня доллар прибавил еще 2 копейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на копейку и простояли до начала активной фазы торгов. Около 11 выросли на 3 копейки, а после 11-30 начали уверенный рост. До 12 успели вырасти на 6 копеек. Опустившийся за ночь индекс доллара с утра начал рост, но уровня вчерашнего максимума еще не достиг. Справочный курс встретили котировками 28.2300 - 28.2500, что выше открытия на 10 копеек. После 12 выросли еще на копейку, после чего откатились на 2.5 копейки и ушли на обед. После раннего обеда за 40 минут выросли на 4 копейки, расширив по дороге спред с 2 до 2.5 копеек. Немного постояв, около 15 часов сузили спред сверху до привычных 2 копеек. Участниками торгов сегодня был замечен с продажей Ситибанк, который принято связывать с операциями нерезидентов. При этом, нарушив сложившуюся традицию, он не стал выходить с утра, а дождался, пока курс достаточно вырастет. Сложившаяся картина позволяет построить конспирологическую теорию о том, что в сговоре с НБУ Ситибанк выполнял его функцию, проводя валютную интервенцию В мире доллар продолжил рост и сейчас торгуется на уровнях вчерашнего вечера. Официальный курс встретили котировками 28.2550 - 28.2750. За день выросли на 12.5 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 24.3257 (+7) +388 2019 - 27.9808 (-5) +22
Мої вітання, панове. Щось скучно тут на форумі, та й пан Орест десь пропав. Свята вже завершились. Пропоную висловити свої думки по валюті на найближчий період. Надто все останнім часом якось прогнозовано. "Катаємось" від 28,5 до 27,8-28,0 туди-назад. Також в мене є кілька запитання до товариства 1) Чи є шанс в найближчі 2-3 тижні піднятись на 30-60 копійок вгору до 29? 2) Чи слід очікувати суттєвого росту інфляції через ріст мінімалки, зарплат держслужбовців та росту комунальних послуг і відповідно додаткового тиску на курс 3) Чи прогнозуєте ви здорожчання гривні на весну-літо.
Моє бачення ситуації (як читача форуму, та людини без профільної освіти).
1) Швидше так, ніж ні. Я все ж таки продовжую чекати хорошого курсу щоб накупити гривні. Хоча попередніми коливаннями теж користався просто в менших масштабах. 2) Так. Це потягне за собою ріст облікової ставки, а відповідно і ріст ставок по ОВДП. Бо перекредитовуватись конче потрібно. 3)Так. Цілком імовірно, що такий високий інтерес до коротких паперів ОВДП зумовлений потенційною можливістю заробити ще і на курсовій різниці. Наші папери стануть привабливішими для нерезидентів (через написане вище), що приведе до додаткового притоку валюти. Тобто курс має спочатку трохи вирости, а потім піти на спад.
Хочу зауважити, що я не експерт і не прогнозист. Тому тапками прошу не кидатись, а висловлювати свої думки.
Франківськ 25,15-18/28,25-28. Сьогодні навіть був прийом 28,20, але не довго.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!