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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7168716971707171
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:14

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................20.01.2021...........21.01.2021
дата розрахунку...............19.01.2021............20.01.2021
Євро..................................34,1555.................34,1488...-0.02%
Долар США.......................28,1544.................28,2035...+0.17%
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на копейку и простояли до начала активной фазы торгов. Около 11 выросли на 3 копейки, а после 11-30 начали уверенный рост. До 12 успели вырасти на 6 копеек.
Опустившийся за ночь индекс доллара с утра начал рост, но уровня вчерашнего максимума еще не достиг.
Справочный курс встретили котировками 28.2300 - 28.2500, что выше открытия на 10 копеек.
После 12 выросли еще на копейку, после чего откатились на 2.5 копейки и ушли на обед. После раннего обеда за 40 минут выросли на 4 копейки, расширив по дороге спред с 2 до 2.5 копеек. Немного постояв, около 15 часов сузили спред сверху до привычных 2 копеек. Участниками торгов сегодня был замечен с продажей Ситибанк, который принято связывать с операциями нерезидентов. При этом, нарушив сложившуюся традицию, он не стал выходить с утра, а дождался, пока курс достаточно вырастет. Сложившаяся картина позволяет построить конспирологическую теорию о том, что в сговоре с НБУ Ситибанк выполнял его функцию, проводя валютную интервенцию :)
В мире доллар продолжил рост и сейчас торгуется на уровнях вчерашнего вечера.
Официальный курс встретили котировками 28.2550 - 28.2750. За день выросли на 12.5 копеек относительно открытия и на 11.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 24.3257 (+7) +388
2019 - 27.9808 (-5) +22

2018 - 28.8448 (+7)
2017 - 27.4285 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:27

  fin написав:Затишье перед рикетой вниз. Ждемс 27. Вечный карантин, все полуостановилось, серость, убогость, доллар никому не нужен.....

Кому не нужен, просьба отправлять мне Новой Почтой )

Я вот не жду 27, карантин еще неделю будет и потом начнет все оживать, оттаивать и спрос на импорт поползет вверх, не говоря уже о рекордных выплатах в этом году
Востаннє редагувалось Sidus в Сер 20 січ, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:31

  fin написав:Затишье перед рикетой вниз. Ждемс 27. Вечный карантин, все полуостановилось, серость, убогость, доллар никому не нужен.....


Ниже 27.8 врядли будет. И чтото он не хочет идти даже на 28. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мої вітання, панове.
Щось скучно тут на форумі, та й пан Орест десь пропав. Свята вже завершились. Пропоную висловити свої думки по валюті на найближчий період.
Надто все останнім часом якось прогнозовано. "Катаємось" від 28,5 до 27,8-28,0 туди-назад.
Також в мене є кілька запитання до товариства
1) Чи є шанс в найближчі 2-3 тижні піднятись на 30-60 копійок вгору до 29?
2) Чи слід очікувати суттєвого росту інфляції через ріст мінімалки, зарплат держслужбовців та росту комунальних послуг і відповідно додаткового тиску на курс
3) Чи прогнозуєте ви здорожчання гривні на весну-літо.

Моє бачення ситуації (як читача форуму, та людини без профільної освіти).

1) Швидше так, ніж ні. Я все ж таки продовжую чекати хорошого курсу щоб накупити гривні. Хоча попередніми коливаннями теж користався просто в менших масштабах.
2) Так. Це потягне за собою ріст облікової ставки, а відповідно і ріст ставок по ОВДП. Бо перекредитовуватись конче потрібно.
3)Так. Цілком імовірно, що такий високий інтерес до коротких паперів ОВДП зумовлений потенційною можливістю заробити ще і на курсовій різниці. Наші папери стануть привабливішими для нерезидентів (через написане вище), що приведе до додаткового притоку валюти. Тобто курс має спочатку трохи вирости, а потім піти на спад.

Хочу зауважити, що я не експерт і не прогнозист. Тому тапками прошу не кидатись, а висловлювати свої думки.

Франківськ 25,15-18/28,25-28. Сьогодні навіть був прийом 28,20, але не довго.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:03

  Realist написав:та й пан Орест десь пропав

viewtopic.php?p=5150814#p5150814
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:12

  чик написав:
  Realist написав:та й пан Орест десь пропав

viewtopic.php?p=5150814#p5150814

Дякую. Зранку дивився, повідомлення ще не було. Шкода, що він не пише свої дописи тут. Хоча я розумію чому.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:31

  Амвросий написав:
  fin написав:Затишье перед рикетой вниз. Ждемс 27. Вечный карантин, все полуостановилось, серость, убогость, доллар никому не нужен.....


Ниже 27.8 врядли будет. И чтото он не хочет идти даже на 28. :)
Так еще же не весна и не лето! Весна-лето 27.
fin
 
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