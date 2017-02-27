Додано: Сер 20 січ, 2021 16:58

Мої вітання, панове.

Щось скучно тут на форумі, та й пан Орест десь пропав. Свята вже завершились. Пропоную висловити свої думки по валюті на найближчий період.

Надто все останнім часом якось прогнозовано. "Катаємось" від 28,5 до 27,8-28,0 туди-назад.

Також в мене є кілька запитання до товариства

1) Чи є шанс в найближчі 2-3 тижні піднятись на 30-60 копійок вгору до 29?

2) Чи слід очікувати суттєвого росту інфляції через ріст мінімалки, зарплат держслужбовців та росту комунальних послуг і відповідно додаткового тиску на курс

3) Чи прогнозуєте ви здорожчання гривні на весну-літо.



Моє бачення ситуації (як читача форуму, та людини без профільної освіти).



1) Швидше так, ніж ні. Я все ж таки продовжую чекати хорошого курсу щоб накупити гривні. Хоча попередніми коливаннями теж користався просто в менших масштабах.

2) Так. Це потягне за собою ріст облікової ставки, а відповідно і ріст ставок по ОВДП. Бо перекредитовуватись конче потрібно.

3)Так. Цілком імовірно, що такий високий інтерес до коротких паперів ОВДП зумовлений потенційною можливістю заробити ще і на курсовій різниці. Наші папери стануть привабливішими для нерезидентів (через написане вище), що приведе до додаткового притоку валюти. Тобто курс має спочатку трохи вирости, а потім піти на спад.



Хочу зауважити, що я не експерт і не прогнозист. Тому тапками прошу не кидатись, а висловлювати свої думки.



Франківськ 25,15-18/28,25-28. Сьогодні навіть був прийом 28,20, але не довго.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!