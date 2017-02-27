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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7169717071717172
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:24

  Moneta написав:Кому должен - всем прощаю. Также будет с деполюдьми :lol:

Уряд хоче погасити борги за зелену енергетику держоблігаціями. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Кабміну 20 січня.

общей задолженности электроэнергетических предприятий, которая на конец октября составила 45,1 млрд грн


В любой непонятной ситуации - выпускай ОВГЗ (с) Как говорится, бумага все стерпит :mrgreen:

Тем временем, в системе энергетики вскоре зазияет еще одна дыра многомиллиардных размеров. Новый собственник ГТС, Магистральные газопроводы Украины (т.н. анбандлинг в исполнение норм 3-го энергопакета ЕС), отказывается оплачивать УТГ сумму его балансовой стоимости на момент передачи. А это "целых" 32 млрд грн в рассрочку на 15 лет :) Причина, очевидно, в том, что с учетом потребностей в модернизации труба не стоит даже этих денег в связи с падением транзитных доходов, и вскоре не она должна будет кормить собственника, а он ее...

Вспоминается китайская мудрость про дракона и сокровище :oops: А ведь многие еще помнят времена, когда о стоимости ГТС говорили дрожащим голосом как о главном национальном достоянии стоимостью десятки миллиардов долларов!

Набсовет МГУ заявил о невозможности выполнять договор о покупке Оператора ГТС
https://biz.censor.net/news/3242930/nab ... ratora_gts
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