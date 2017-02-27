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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7171717271737174>
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:52

  Автор77 написав:Все знают, что лето неизбежно :)
Доллар по кальке уже должен был бы быть на 27-50 с целью 26.

По какой такой кальке ? Найти Ваши сообщения где доллар сейчас должен быть 30-31 потому что "песец" ? Вы уж определитесь.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривну спасают только цены на пшеницу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Северный поток 2" достроят, несмотря на санкции - глава комитета бундестага

Берлин. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - "Северный поток 2" будет достроен, невзирая на санкции США, которые будут приняты и при новом президенте Джо Байдене, полагает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я думаю, что американцы наложат санкции. В то же время, это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но "Северный поток 2" все равно будет достроен", - сказал он "Интерфаксу".

Он напомнил, что, согласно позиции правительства ФРГ, санкции США считаются экстерриториальными, кабинет министров ФРГ их не приемлет.

"Если американцы останутся при своем, то Европе придется защищаться от санкционной политики США собственными мерами", - добавил он.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

“Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, оказывая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям”,-из твиттера Джо Байдена после принятия присяги. "...оказывая немедленную помощь американским семьям"-не то-ли это, что именуют "вертолётными деньгами"!?
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:10

  Автор77 написав:
Доллар по кальке уже должен был бы быть на 27-50 с целью 26.

А ни фига разворотного пока не происходит.
Повод задуматься.

Если доллар так сильно всем нужен что не может по кальке нырнуть под 27,50 почему тогда банки не поднимают депо ставки по доллару? по гривне понятно им льют рефинанс под 6% зачем им депозитчики под которых надо держать отделения, наличку в кассах и банкоматах. По долларам рефы не льют. Да и гривну па 6% льют тоже не всем, но из-за замедления экономики деньги юрлиц лежат на счетах мертвым грузом, поэтому дефицита ликвидности нет.

Не может быть такого чтоб доллар был дорогим - и всем нужным а привлекали его под 2 (редко 3)% и ниже, что не покрывает даже риски нашей банковской системы.

В угоду (не буду говорить кому) курс держат завышенным, но первое серьёзное вливание валюты например от нерезов, станет спусковым крючком для зажатой пружины ревальвации. Тогда все свеже-прозревшие увидят на табло обменников какая реально низкая потребность в валюте у населения и бизнеса на этот весенне-летний сезон.

Кому не терпится прозреть сейчас можете ознакомиться с рынком коммерческой недвижимости в Киеве. Знакомый выставил на продажу 30м2 прикормленную коммерцию (новострой центр соф.борщаговки с санузлом и ремонтом) за 23куе и НОЛЬ звонков. Год назад такое помещение можно было продать за 30 в течении месяца.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 січ, 2021 23:30, всього редагувалось 10 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:11

  Zebra написав:Гривну спасают только цены на пшеницу.

От чего спасают? Распишите подробнее каким образом. Какая сейчас цена на фураж и к примеру на кондитерскую семечку ? Цену на метал будем мониторить ? Гривну спасать не надо, она и так на плаву.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:23

  dir написав:“Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, оказывая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям”,-из твиттера Джо Байдена после принятия присяги. "...оказывая немедленную помощь американским семьям"-не то-ли это, что именуют "вертолётными деньгами"!?

после ухода Трампа:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:28

  ruvex написав:
"Северный поток 2" достроят, несмотря на санкции - глава комитета бундестага

Берлин. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - "Северный поток 2" будет достроен, невзирая на санкции США, которые будут приняты и при новом президенте Джо Байдене, полагает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я думаю, что американцы наложат санкции. В то же время, это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но "Северный поток 2" все равно будет достроен", - сказал он "Интерфаксу".

Он напомнил, что, согласно позиции правительства ФРГ, санкции США считаются экстерриториальными, кабинет министров ФРГ их не приемлет.

"Если американцы останутся при своем, то Европе придется защищаться от санкционной политики США собственными мерами", - добавил он.

Европарламент хочет потребовать от ЕС немедленной остановки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, пишет Spiegel со ссылкой на проект резолюции.

Требование готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Помимо приостановки строительства трубопровода, в проекте резолюции также содержится требование ввести санкции против физических и юридических лиц, «которые участвовали в решении об аресте и заключении Алексея Навального». Ограничения могут быть наложены на «российских олигархов», «членов ближайшего окружения президента Путина», «пропагандистов СМИ», а также на тех, кто несет ответственность за нападения на членов оппозиции, пишет издание. Они могут включать замораживание активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/01/2021/ ... be2fbf3d43
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:30

  tumos написав:
  zРадио написав: Но так как СП2 они вряд ли запустят в эти 2 года,

Из чего следует предположение ?


Из скорости строительства. Его то достроят, но это займет время. Экономика ГТС, кстати - операционный вопрос в масштабах энергетической безопасности. Понятно, что по завершению 5-летнего транзитного контракта (2020-2024 гг) валютной выручки не станет вместе с транзитным газом. Но вместе с транзитным газом не станет и источника импорта для внутренних нужд. А это 5-10 млрд кубов в год дефицита энергобаланса. Словацкими газовщиками тут не прикроешься - это уже не игра в наперстки с пересичным потребителем, ресурс просто неоткуда будет брать! В том числе Польша - не вариант, потому что с остановкой транзита по ГТС у них самих образуется дефицит... И даже СПГ заокеанских братів по 300-500 долларов за 1000 кубов в регазифицированном виде будет решать вопрос дефицита Венгрии и Румынии - мы окажемся в длинной очереди
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:37

а чего это сегодня доляр так вырос на МБ? +11,5 коп? это не много?
должно же было двигаться ближе к 27
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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