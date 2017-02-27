Додано: Сер 20 січ, 2021 23:10

Автор77 написав:

Доллар по кальке уже должен был бы быть на 27-50 с целью 26.



А ни фига разворотного пока не происходит.

Повод задуматься. Доллар по кальке уже должен был бы быть на 27-50 с целью 26.А ни фига разворотного пока не происходит.Повод задуматься.

Если доллар так сильно всем нужен что не может по кальке нырнуть под 27,50 почему тогда банки не поднимают депо ставки по доллару? по гривне понятно им льют рефинанс под 6% зачем им депозитчики под которых надо держать отделения, наличку в кассах и банкоматах. По долларам рефы не льют. Да и гривну па 6% льют тоже не всем, но из-за замедления экономики деньги юрлиц лежат на счетах мертвым грузом, поэтому дефицита ликвидности нет.Не может быть такого чтоб доллар был дорогим - и всем нужным а привлекали его под 2 (редко 3)% и ниже, что не покрывает даже риски нашей банковской системы.В угоду (не буду говорить кому) курс держат завышенным, но первое серьёзное вливание валюты например от нерезов, станет спусковым крючком для зажатой пружины ревальвации. Тогда все свеже-прозревшие увидят на табло обменников какая реально низкая потребность в валюте у населения и бизнеса на этот весенне-летний сезон.Кому не терпится прозреть сейчас можете ознакомиться с рынком коммерческой недвижимости в Киеве. Знакомый выставил на продажу 30м2 прикормленную коммерцию (новострой центр соф.борщаговки с санузлом и ремонтом) за 23куе и НОЛЬ звонков. Год назад такое помещение можно было продать за 30 в течении месяца.