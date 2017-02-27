По какой такой кальке ? Найти Ваши сообщения где доллар сейчас должен быть 30-31 потому что "песец" ? Вы уж определитесь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:52
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гривну спасают только цены на пшеницу.
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
“Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, оказывая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям”,-из твиттера Джо Байдена после принятия присяги. "...оказывая немедленную помощь американским семьям"-не то-ли это, что именуют "вертолётными деньгами"!?
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:10
Если доллар так сильно всем нужен что не может по кальке нырнуть под 27,50 почему тогда банки не поднимают депо ставки по доллару? по гривне понятно им льют рефинанс под 6% зачем им депозитчики под которых надо держать отделения, наличку в кассах и банкоматах. По долларам рефы не льют. Да и гривну па 6% льют тоже не всем, но из-за замедления экономики деньги юрлиц лежат на счетах мертвым грузом, поэтому дефицита ликвидности нет.
Не может быть такого чтоб доллар был дорогим - и всем нужным а привлекали его под 2 (редко 3)% и ниже, что не покрывает даже риски нашей банковской системы.
В угоду (не буду говорить кому) курс держат завышенным, но первое серьёзное вливание валюты например от нерезов, станет спусковым крючком для зажатой пружины ревальвации. Тогда все свеже-прозревшие увидят на табло обменников какая реально низкая потребность в валюте у населения и бизнеса на этот весенне-летний сезон.
Кому не терпится прозреть сейчас можете ознакомиться с рынком коммерческой недвижимости в Киеве. Знакомый выставил на продажу 30м2 прикормленную коммерцию (новострой центр соф.борщаговки с санузлом и ремонтом) за 23куе и НОЛЬ звонков. Год назад такое помещение можно было продать за 30 в течении месяца.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 січ, 2021 23:30, всього редагувалось 10 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:11
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:23
после ухода Трампа:
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:28
Европарламент хочет потребовать от ЕС немедленной остановки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, пишет Spiegel со ссылкой на проект резолюции.
Требование готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.
Помимо приостановки строительства трубопровода, в проекте резолюции также содержится требование ввести санкции против физических и юридических лиц, «которые участвовали в решении об аресте и заключении Алексея Навального». Ограничения могут быть наложены на «российских олигархов», «членов ближайшего окружения президента Путина», «пропагандистов СМИ», а также на тех, кто несет ответственность за нападения на членов оппозиции, пишет издание. Они могут включать замораживание активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:30
Из скорости строительства. Его то достроят, но это займет время. Экономика ГТС, кстати - операционный вопрос в масштабах энергетической безопасности. Понятно, что по завершению 5-летнего транзитного контракта (2020-2024 гг) валютной выручки не станет вместе с транзитным газом. Но вместе с транзитным газом не станет и источника импорта для внутренних нужд. А это 5-10 млрд кубов в год дефицита энергобаланса. Словацкими газовщиками тут не прикроешься - это уже не игра в наперстки с пересичным потребителем, ресурс просто неоткуда будет брать! В том числе Польша - не вариант, потому что с остановкой транзита по ГТС у них самих образуется дефицит... И даже СПГ заокеанских братів по 300-500 долларов за 1000 кубов в регазифицированном виде будет решать вопрос дефицита Венгрии и Румынии - мы окажемся в длинной очереди
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:37
а чего это сегодня доляр так вырос на МБ? +11,5 коп? это не много?
должно же было двигаться ближе к 27
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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