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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7171717271737174
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Понятно, что по завершению 5-летнего транзитного контракта (2020-2024 гг) валютной выручки не станет вместе с транзитным газом. Но вместе с транзитным газом не станет и источника импорта для внутренних нужд. А это 5-10 млрд кубов в год дефицита энергобаланса. Словацкими газовщиками тут не прикроешься - это уже не игра в наперстки с пересичным потребителем, ресурс просто неоткуда будет брать! В том числе Польша - не вариант, потому что с остановкой транзита по ГТС у них самих образуется дефицит... И даже СПГ заокеанских братів по 300-500 долларов за 1000 кубов в регазифицированном виде будет решать вопрос дефицита Венгрии и Румынии - мы окажемся в длинной очереди

Так Газпром, поки не добудує, і транзит не зупинить. Коли зупинить, то буде реверс, вже не віртуальний, а реальний. Його вже навіть випробовували. Проблем немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:46

  Zebra написав:Гривну спасают только цены на пшеницу.
И гастарбайтеры. Вон соседка в отпуск из Чехии приехала, полгода работала. Она ж валюту привезла оттуда! А сколько таких соседок по всей нэньке?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:50

  zРадио написав:
Из скорости строительства. Его то достроят, но это займет время.

Время было озвучено - более двух лет. Чем определяется скорость строительства, после того как швейцарцы вывели свое судно из работ ? Какие технические проблемы у Газпрома для проведения укладки оставшихся километров ?
Востаннє редагувалось tumos в Сер 20 січ, 2021 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:54

  tumos написав:
  zРадио написав:
Из скорости строительства. Его то достроят, но это займет время.

Время было озвучено - более двух лет. Чем определяется скорость строительства, после того как швейцарцы вывели свое судно из работ ?


Отвечу на газовой ветке - в этом вопросе уже нет валютного контекста
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:56

  zРадио написав:
  tumos написав:
  zРадио написав:
Из скорости строительства. Его то достроят, но это займет время.

Время было озвучено - более двух лет. Чем определяется скорость строительства, после того как швейцарцы вывели свое судно из работ ?


Отвечу на газовой ветке - в этом вопросе уже нет валютного контекста

Спасибо, поищу ее.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:19

vitaliian
Валютный рынок в контексте ДС
1.Доллар (а точнее евро) всем нужен лишь как средство убежища от потенциала внутренних катаклизмов.
Внутренние катаклизмы имеют вероятность, поскольку экономика зашла в замкнутый круг:
-кланы выжимают львиную часть национального дохода,причем в последнее время делают это как в "последний день Помпеи" особо ненасытно
-наемный труд наращивает вал трудовой миграции плюс негативная демография
-налоговая база уменьшается
-пытаясь свести концы с концами ужесточают фискализацию,но не касаясь крупных рыб
-кап.инвестиции падают,деловая и потреб.активность также падает
-кланы пытаются наверстать падающий вал еще большим увеличением доли.
В целом система нежизнеспособна.
Но как долго это будет продолжаться никто не знает.
Может в этом году лопнет,
А может и попозже.
Это ж все-таки не чистый МММ, а экономика огромной страны, такое годами может длиться и уже длится.

2.Доллар(а точнее евро) всем нужен также как средство накопления и частично оплаты за объемные покупки-авто,квартиры, и даже крупногабаритную технику

3.Доллар(а точнее евро) защищает от перманентных девальваций нацвалюты и сохраняет здоровый сон,а в конечном итоге и здоровье.

4.Доллар (а точнее евро) всем нужно и для нормального отдыха летом по критерию цена-качество

5.Покупая доллар (а точнее евро) мы конечно же понимаем, что это не самоцель, а лишь средство накопления на относительно не значительном временном отрезке ( несколько лет и желательно поймать хотя бы на серединке,если не на низах - итоговую цель на РН),
потому как единственная возможность поддержать пирамиду денег и долгов на плаву, периодическая обесценка по отношению к активам (золото,акции,коммерц и жилая,бизнес), хотя бывают и противоположные случае - это когда надуваются пузыри.

Например 2006-2008 (первая половина) наш и весь почти мировой РН, Биток и Тесла - сейчас и т.п.

Насчет коммерца, на этом рынке сейчас просто крышу рвет, работаю на нем в какой-то мере и вижу как все плохо, пресловутые жирные коты в условиях потребительского кризиса сметают последние крохи со стола и давят стритов и даже сети помельче.

Есть факторы ,которые конечно "держат" гривну, мы все о них знаем.

Что касается меня, никто конечно не знает, как будет.
Вы и очень многие пишете,что гривну таки продавят на укрепление.
Я считаю,что поход если и будет,то сильно ограниченным, и тридцатка лишь вопрос времени, если конечно в штатах будет все по плану, без сюрпризов.

Можно сказать - хеджируюсь от рисков на 100% в евро, в любом случае ,думаю, оно не просядет ни к гривне,ни к доллару на значительное время и в значительной мере.

Слишком большой деструктивный потенциал накоплен в нашей экономике,
не помогут им скорее всего ни нерезы,
ни рекордные цены на экспорт,
ни океан лишних денег в мире.

Уточняю - на долгосрочном отрезке времени не помогут, в краткосрочке все может быть.

Тут у нас своя песочница,несколько отгороженная от цивилизованного мира.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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  #<1 ... 7171717271737174
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