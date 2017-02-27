Додано: Чет 21 січ, 2021 00:19

1.Доллар (а точнее евро) всем нужен лишь как средство убежища от потенциала внутренних катаклизмов.Внутренние катаклизмы имеют вероятность, поскольку экономика зашла в замкнутый круг:-кланы выжимают львиную часть национального дохода,причем в последнее время делают это как в "последний день Помпеи" особо ненасытно-наемный труд наращивает вал трудовой миграции плюс негативная демография-налоговая база уменьшается-пытаясь свести концы с концами ужесточают фискализацию,но не касаясь крупных рыб-кап.инвестиции падают,деловая и потреб.активность также падает-кланы пытаются наверстать падающий вал еще большим увеличением доли.В целом система нежизнеспособна.Но как долго это будет продолжаться никто не знает.Может в этом году лопнет,А может и попозже.Это ж все-таки не чистый МММ, а экономика огромной страны, такое годами может длиться и уже длится.2.Доллар(а точнее евро) всем нужен также как средство накопления и частично оплаты за объемные покупки-авто,квартиры, и даже крупногабаритную технику3.Доллар(а точнее евро) защищает от перманентных девальваций нацвалюты и сохраняет здоровый сон,а в конечном итоге и здоровье.4.Доллар (а точнее евро) всем нужно и для нормального отдыха летом по критерию цена-качество5.Покупая доллар (а точнее евро) мы конечно же понимаем, что это не самоцель, а лишь средство накопления на относительно не значительном временном отрезке ( несколько лет и желательно поймать хотя бы на серединке,если не на низах - итоговую цель на РН),потому как единственная возможность поддержать пирамиду денег и долгов на плаву, периодическая обесценка по отношению к активам (золото,акции,коммерц и жилая,бизнес), хотя бывают и противоположные случае - это когда надуваются пузыри.Например 2006-2008 (первая половина) наш и весь почти мировой РН, Биток и Тесла - сейчас и т.п.Насчет коммерца, на этом рынке сейчас просто крышу рвет, работаю на нем в какой-то мере и вижу как все плохо, пресловутые жирные коты в условиях потребительского кризиса сметают последние крохи со стола и давят стритов и даже сети помельче.Есть факторы ,которые конечно "держат" гривну, мы все о них знаем.Что касается меня, никто конечно не знает, как будет.Вы и очень многие пишете,что гривну таки продавят на укрепление.Я считаю,что поход если и будет,то сильно ограниченным, и тридцатка лишь вопрос времени, если конечно в штатах будет все по плану, без сюрпризов.Можно сказать - хеджируюсь от рисков на 100% в евро, в любом случае ,думаю, оно не просядет ни к гривне,ни к доллару на значительное время и в значительной мере.Слишком большой деструктивный потенциал накоплен в нашей экономике,не помогут им скорее всего ни нерезы,ни рекордные цены на экспорт,ни океан лишних денег в мире.Уточняю - на долгосрочном отрезке времени не помогут, в краткосрочке все может быть.Тут у нас своя песочница,несколько отгороженная от цивилизованного мира.