Додано: Чет 21 січ, 2021 07:50

Автор77 согласен со всем но доллар не продают в обмен на чью то фобию или желание сохранить/приумножить. То есть упираемся в то что чтобы резиденту не экпортеру купить доллар ему нужен гривневый доход, я не говорил что доллар обесценился как старые жигули и никому не нужен, сильно полиняли карманы тех кто раньше создавал спрос.



Это очень видно по комм.недвижимости к какой вы имеете непосредственное отношение. Коммерц интересный маркер потому что в нем минимум инвестиций и ноль отложенного спроса. В улучшение жил.условий нуждается 80% населения, а в улучшении условий комм.аренды нуждается только успешный бизнес. При первых серьёзных проблемах коммерция первая берет удар на себя и сразу же падает.



Цена на коммерцию вторичку в локациях до 1-2 км около киева обвалилась на 20%. По другим локациям я не в курсе. На готовую первичку (не инвестицию) на 40%. Такого обвала не помню с 2015. Но в 2015 был сильный устойчивый спрос на валюту, банки давали до 13% годовых в долларах, поэтому на рынке недвижимости тоже ощущался дефицит валюты что имело свое отражение в ценах. Сейчас дефицита валюты нет а цены просели до уровня 2015 г, что говорит о дефиците гривны а это уже в корне другие процессы.



Если банальный парикмахер не может отбить аренду места (150-200 грн/ раб.день это всего 1-2 клиента) то дело труба. На валютном рынке есть игроки денежные мешки которые на мелководье рулят курсом в любую сторону, но объективно эок там же где и коммерч. недвижимость, потому что за мелким исключением монополистов, чиновников, коррупционеров, бюджетников и пенсионеров все остальные терпят в той или иной степени убыток из-за охлаждения экономики. А доллар да всем нужен как и раньше, только купить его не за что).

верю в евро... по 1,4

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