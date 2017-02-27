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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7173717471757176>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:35

На прошедшем во вторник аукционе нерезы купили ОВГЗ на 556 млн грн.

Но что еще меня удивило, так это физики которые купили на 400 млн грн облигаций.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:38

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Изменения с МВФ и что будет с долларом и евро в ближайшее время


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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:45

greenozon
Підтримую. Залишать без змін. 6 %.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:07

Думаю ставку поднимут, но не существенно. Типо +0,25% или +0,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:11

  vitaliian написав:lejko_vit позже в личку напишу.

Тоже интересно, поделитесь плз на ветке по недвиге плз
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:17

  fin написав:
  Zebra написав:Гривну спасают только цены на пшеницу.
И гастарбайтеры. Вон соседка в отпуск из Чехии приехала, полгода работала. Она ж валюту привезла оттуда! А сколько таких соседок по всей нэньке?


Судя по данным НБУ не очень-то активно валюту привозят, на прошлой неделе население более активно покупало наличный доллар, впрочем как и клиенты банков безналичный. По всем показателям поход вниз не ожидается, а возникший небольшой интерес к бумагам поддерживает хрупкое равновесие на текущем уровне.


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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:22

greenozon

Підтримую, - залишать 6%.
Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.

https://bank.gov.ua/ua/monetary
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:24

  Sidus написав:
  vitaliian написав:lejko_vit позже в личку напишу.

Тоже интересно, поделитесь плз на ветке по недвиге плз

Там свои спецы есть, пусть делятся)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:34

  VALONI написав:greenozon

Підтримую, - залишать 6%.
Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.

https://bank.gov.ua/ua/monetary


официальная инфляция всегда была в 2 раза ниже реальной
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:41

  VALONI написав:Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.


Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.

За счет чего такая разница возникает?
Амвросий
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