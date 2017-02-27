Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:35
На прошедшем во вторник аукционе нерезы купили ОВГЗ на 556 млн грн.
Но что еще меня удивило, так это физики которые купили на 400 млн грн облигаций.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:38
Уважаемые коллеги! Рекомендуем к просмотру Изменения с МВФ и что будет с долларом и евро в ближайшее время Подписывайтесь на Finance.ua
, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!
С ув.
Ірина_
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:45
greenozon Підтримую. Залишать без змін. 6 %.
Patrick
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:07
Думаю ставку поднимут, но не существенно. Типо +0,25% или +0,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:11
vitaliian написав: lejko_vit
позже в личку напишу.
Тоже интересно, поделитесь плз на ветке по недвиге плз
Sidus
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:22
greenozon
Підтримую, - залишать 6%.
Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.
https://bank.gov.ua/ua/monetary
VALONI
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:24
Sidus написав: vitaliian написав: lejko_vit
позже в личку напишу.
Тоже интересно, поделитесь плз на ветке по недвиге плз
Там свои спецы есть, пусть делятся)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:34
VALONI написав: greenozon
Підтримую, - залишать 6%.
Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.
https://bank.gov.ua/ua/monetary
официальная инфляция всегда была в 2 раза ниже реальной
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:41
VALONI написав:
Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.
Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.
За счет чего такая разница возникает?
Амвросий
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