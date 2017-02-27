|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:42
-
VALONI
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 25.04.16
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:43
Амвросий написав: VALONI написав:
Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.
Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.
За счет чего такая разница возникает?
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5237
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:46
vitaliian написав: Sidus написав: vitaliian написав:lejko_vit
позже в личку напишу.
Тоже интересно, поделитесь плз на ветке по недвиге плз
Там свои спецы есть, пусть делятся)
Я бы сказал, сказочники заангажированные, хочется вестей с полей )
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:49
Амвросий написав:
Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.
За счет чего такая разница возникает?
Смотря какие товары.
Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле. И овощи тоже дешевеют зимой, потому что ближе к весне проблемы с хранением, начинают портится, надо распродавать.
Еще бывают перекосы с производством/ потреблением.
Надо смотреть по конкретным позициям чтобы ответить на Ваш вопрос.
-
VALONI
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 25.04.16
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:57
VALONI написав:
Смотря какие товары.
Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле.
если не учитывать сезонный фактор, то разница получается еще больше. Например яйца были по 15 грн, стали по 35 грн.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3392
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 853 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:01
Амвросий написав: VALONI написав:
Смотря какие товары.
Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле.
если не учитывать сезонный фактор, то разница получается еще больше. Например яйца были по 15 грн, стали по 35 грн.
газ был по 2.хх летом стал, 7.хх
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9593
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1244 раз.
- Подякували: 1711 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22130
|2905034
|
Чет 21 січ, 2021 11:29
Zebra
|
|7360
|1723405
|
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
|
|643
|152083
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|