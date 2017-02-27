RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7173717471757176
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:42

  prodigy написав:официальная инфляция всегда была в 2 раза ниже реальной


Официальная ставка тоже, - вы же не можете в банках взять кредит под 6% годовых? Так что все честно :D :D :D
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 25.04.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:43

  Амвросий написав:
  VALONI написав:Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.


Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.

За счет чего такая разница возникает?

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5237
З нами з: 03.12.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:46

  vitaliian написав:
  Sidus написав:
  vitaliian написав:lejko_vit позже в личку напишу.

Тоже интересно, поделитесь плз на ветке по недвиге плз

Там свои спецы есть, пусть делятся)

Я бы сказал, сказочники заангажированные, хочется вестей с полей )
Sidus
 
Повідомлень: 558
З нами з: 17.09.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:49

  Амвросий написав:Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.
За счет чего такая разница возникает?


Смотря какие товары.

Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле. И овощи тоже дешевеют зимой, потому что ближе к весне проблемы с хранением, начинают портится, надо распродавать.

Еще бывают перекосы с производством/ потреблением.

Надо смотреть по конкретным позициям чтобы ответить на Ваш вопрос.
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 25.04.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:57

  VALONI написав:Смотря какие товары.

Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле.


если не учитывать сезонный фактор, то разница получается еще больше. Например яйца были по 15 грн, стали по 35 грн.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 26.02.09
Подякував: 471 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:01

  Амвросий написав:
  VALONI написав:Смотря какие товары.

Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле.


если не учитывать сезонный фактор, то разница получается еще больше. Например яйца были по 15 грн, стали по 35 грн.

газ был по 2.хх летом стал, 7.хх
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9593
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7173717471757176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Zebra і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2212, 2213, 2214
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22130 2905034
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 11:29
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7360 1723405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 152083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (103)
21.01.2021 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.