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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7174717571767177>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:42

  prodigy написав:официальная инфляция всегда была в 2 раза ниже реальной


Официальная ставка тоже, - вы же не можете в банках взять кредит под 6% годовых? Так что все честно :D :D :D
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:43

  Амвросий написав:
  VALONI написав:Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.


Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.

За счет чего такая разница возникает?

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:46

  vitaliian написав:
  Sidus написав:
  vitaliian написав:lejko_vit позже в личку напишу.

Тоже интересно, поделитесь плз на ветке по недвиге плз

Там свои спецы есть, пусть делятся)

Я бы сказал, сказочники заангажированные, хочется вестей с полей )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:49

  Амвросий написав:Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.
За счет чего такая разница возникает?


Смотря какие товары.

Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле. И овощи тоже дешевеют зимой, потому что ближе к весне проблемы с хранением, начинают портится, надо распродавать.

Еще бывают перекосы с производством/ потреблением.

Надо смотреть по конкретным позициям чтобы ответить на Ваш вопрос.
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:57

  VALONI написав:Смотря какие товары.

Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле.


если не учитывать сезонный фактор, то разница получается еще больше. Например яйца были по 15 грн, стали по 35 грн.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:01

  Амвросий написав:
  VALONI написав:Смотря какие товары.

Есть еще сезонный фактор. Яйца зимой дороже, потому что куры плохо несутся, а бананы и телевизоры дешевле.


если не учитывать сезонный фактор, то разница получается еще больше. Например яйца были по 15 грн, стали по 35 грн.

газ был по 2.хх летом стал, 7.хх
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:08

Тем временем: баланс после последнего аукциона и погашения ОВГЗ

На этой неделе дата оплаты за аукцион (20 января) совпала с датой погашения, поэтому непосредственно наблюдаемым оказыается только изменение баланса, которое выглядит следующим образом:

Зображення

С учетом объема удовлетворенных заявок на 12.235 млрд по номинальной стоимости и погашения на 11.948 млн грн, баланс выглядит сходящимся.

Итак, по совокупности произошло перетекание от банков к нерезидентам и физ лицам, но позитивной разницы в 300 млн все равно не хватило на выплату 2.1 млрд грн (да, вчера было не только погашение, но и оплата купонного дохода: долги надо не только отдавать, но и обслуживать).

Результат этого перекоса наблюдается на графике межбанка.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:16

Справочный курс +

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.01.2021.....................28,2408
Доллар прибавил 4 копейки.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво приподнялись на полкопейки и никуда дальше не пошли. Только после 11-30 проснулись и выросли на 2 копейки.
Индекс доллара падает со вчерашнего вечера с легкой попыткой небольшого отскока утром.
Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2650, что на 2.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. На увеличение работали все, кроме копеечного возврата тендерного рефинанса. Наибольший вклад внесло сокращение объема суточных сертификатов. Не очень сильно отстали от него расходы казначейства. Небольшой вклад также внесла и инкассация.

Во вторник, первый полноценный торговый день недели, объем МБ увеличился со 167 до 330 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, превышение спроса над предложением стало очень небольшим. При этом объем форвардных покупок превысил эту разницу, в оперативных сделках получилось легкое преобладание предложения.

Я не знаю, какое решение по учетной ставке примет НБУ, но тоже хочется порассуждать на эту тему :)
Я бы, пожалуй, слегка увеличил бы ее, например, на 0.5 пп. Сейчас инфляция точно соответствует целевой, однако пришли мы к этой цели снизу, т.е. наблюдается рост инфляции. Я бы уже сейчас принял предупредительные меры для парирования роста, так будет проще удержаться на целевом уровне. Когда разгонится, остановить и развернуть будет сложнее. На МБ НБУ недавно демонстрировал умение действовать на упреждение, посмотрим, решится ли на такие же шаги с инфляцией. Впрочем, это все общие рассуждения без достаточной информации.
НБУ начал трансляцию пресс-брифинга.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:31

  Амвросий написав:
  VALONI написав:Основні показники знаходяться в цільовому інтервалі.
Інфляція - 5%, ціль - 5%.
Немає жодних підстав змінювати ставку.


Подскажите, почему показатель инфляции в 10-20 раз ниже реальной инфляции в магазинах.

За счет чего такая разница возникает?
надо чем то обосновывать нерыночную учетную ставку, отправившую всех деполюдей в сад, минимальная инфляция 10-12%
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 січ, 2021 12:35, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:45

Межбанк как бы намекает, пора ставку повышать )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 7174717571767177>
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