Додано: Чет 21 січ, 2021 12:16

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0021.01.2021.....................Доллар прибавил 4 копейки.Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво приподнялись на полкопейки и никуда дальше не пошли. Только после 11-30 проснулись и выросли на 2 копейки.Индекс доллара падает со вчерашнего вечера с легкой попыткой небольшого отскока утром.Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2650, что на 2.5 копейки выше открытия.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах увеличились. На увеличение работали все, кроме копеечного возврата тендерного рефинанса. Наибольший вклад внесло сокращение объема суточных сертификатов. Не очень сильно отстали от него расходы казначейства. Небольшой вклад также внесла и инкассация.Во вторник, первый полноценный торговый день недели, объем МБ увеличился со 167 до 330 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, превышение спроса над предложением стало очень небольшим. При этом объем форвардных покупок превысил эту разницу, в оперативных сделках получилось легкое преобладание предложения.Я не знаю, какое решение по учетной ставке примет НБУ, но тоже хочется порассуждать на эту темуЯ бы, пожалуй, слегка увеличил бы ее, например, на 0.5 пп. Сейчас инфляция точно соответствует целевой, однако пришли мы к этой цели снизу, т.е. наблюдается рост инфляции. Я бы уже сейчас принял предупредительные меры для парирования роста, так будет проще удержаться на целевом уровне. Когда разгонится, остановить и развернуть будет сложнее. На МБ НБУ недавно демонстрировал умение действовать на упреждение, посмотрим, решится ли на такие же шаги с инфляцией. Впрочем, это все общие рассуждения без достаточной информации.НБУ начал