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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:45
vitaliian написав:
надо чем то обосновывать нерыночную учетную ставку, отправившую всех деполюдей в сад, минимальная инфляция 10-12%
ну как-то же вычисляют эти 5%, вопрос в том, за счет чего такое огромное занижение получается?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:06
вже менше ніж за годину дізнаємось рішення НБУ (чи тут є дуже круті інсайдери хто вже знає?:)
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:12
могут и понизить
Но скорее оставят старую
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:15
Оставят, как есть. Народ гривну на депозиты ещё больше несёт, банкам рефинанс под 6% тоже хорошо, инфляция на уровне 5%. Всех всё устраивает.
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Striker
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:24
Striker написав:
Народ гривну на депозиты ещё больше несёт
Рост действительно есть, но небольшой. Так, по отчетам НБУ за декабрь депозиты населения +4.9%, в долларе +0.3%.
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