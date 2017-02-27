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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7174717571767177
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:45

  vitaliian написав:надо чем то обосновывать нерыночную учетную ставку, отправившую всех деполюдей в сад, минимальная инфляция 10-12%


ну как-то же вычисляют эти 5%, вопрос в том, за счет чего такое огромное занижение получается?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:06

вже менше ніж за годину дізнаємось рішення НБУ (чи тут є дуже круті інсайдери хто вже знає?:)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:12

могут и понизить :mrgreen:
Но скорее оставят старую
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:15

Оставят, как есть. Народ гривну на депозиты ещё больше несёт, банкам рефинанс под 6% тоже хорошо, инфляция на уровне 5%. Всех всё устраивает.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:24

  Striker написав:Народ гривну на депозиты ещё больше несёт


Рост действительно есть, но небольшой. Так, по отчетам НБУ за декабрь депозиты населения +4.9%, в долларе +0.3%.
Амвросий
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