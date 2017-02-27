Додано: Чет 21 січ, 2021 14:20

В контексте валютного рынка:Вот отлично вы пишете, сразу видно ,что "в теме".Я также лично стараюсь понять перспективы и курса гривны и РН в личных же интересах.И темы явно переплетаются.Что понравилось, так как действительно очень жизненно пишете, и это не сухие цифры с МБ,а окружающая действительность, которая дает вероятность проследить будущие тренды:1......"сильно полиняли карманы тех кто раньше создавал спрос"....Стопроцентно - по себе ощущаю ,и по знакомым, грубо минус 40% от дохода в долларах ровно год назад. Этот процент наполовину складывается из девальвации и наполовину от потери дохода по бизнесу. Соответственно покупка валюты в закрома уменьшилась, а это и есть одна чисто условная многомиллионная часточка спроса.2...."это очень видно по комм.недвижимости к какой вы имеете непосредственное отношение. Коммерц интересный маркер потому что в нем минимум инвестиций и ноль отложенного спроса" ...Хорошо сказано про "маркер".Подтверждает то, что в целом население ,а следовательно и бизнес ухудшает свое материальное состояние.3......"Цена на коммерцию вторичку в локациях до 1-2 км около киева обвалилась на 20%. По другим локациям я не в курсе. На готовую первичку (не инвестицию) на 40%. Такого обвала не помню с 2015."....Пока что просадки на продажу не увидел, на аренду да,очень основательно, причем -многие сегменты. Дело в инертности рынка, она порой может быть и больше года.4...."Но в 2015 был сильный устойчивый спрос на валюту, банки давали до 13% годовых в долларах, поэтому на рынке недвижимости тоже ощущался дефицит валюты что имело свое отражение в ценах. Сейчас дефицита валюты нет а цены просели до уровня 2015 г"...Также очень метко вы подметили, что тогда банковские проценты были очень серьезной альтернативой.А сейчас и альтернатива как таковая - нулевая. По идее должна бы быть ракета на РН, а там, как минимум полное болото и неопределенность после осеннего скачка вверх по итогам прошлогоднего проседания доллара до уровня 24.Наблюдаем,что будет дальше.5...."Если банальный парикмахер не может отбить аренду места (150-200 грн/ раб.день это всего 1-2 клиента) то дело труба."....И это ваше утверждение - подтверждаю вестями с полей : конкретика - пошел процесс - региональные сети закрывают часть не очень рентабельных магазинов с нового года, объясняют так - вот мини-маркет,аренда и так копеечная (собственник же это помещение не в лотерейку выиграл) 5-6-7 тыс.грн. ( в конкретном случае), понижать некуда, а зарплата продавцов в связи с новой минималкой,это лишние около 3 тыс.грн. в месяц (если два продавца), плюс логистика -доставка,экспедиторы,водители и т.п., значит вынь да положь 200 дол. в месяц-это новые траты на маленькую точку с нового года,легче закрыть.А это вклад в копилку безработицы,уменьшение налоговых поступлений и т.п.,ну и паралельно кто-то там не купит 5-10 долларов с получки.Маленькие ручейки складываются в реки.По тихоньку экономика скатывается в депрессию все дальше.6...."А доллар да всем нужен как и раньше, только купить его не за что"....Подытожу ваше очень интересное сообщение таким:1.Ну все-таки уточню, в данном случае для хеджирования лучше евро (в связи с процессами в мире),ну это личное, могу и ошибаться.2.И вести с полей:Почему я точно знаю и уверен, что ситуация в экономике страны - очень фиговая, а следовательно это рано, или поздно обязано отобразиться на курсе несмотря на правильно подмеченную вами нищету (образно говоря).Индикатор:В то время как аренда шатается даже по точкам торгующим техникой, продуктами, бытовой химией и т.п. такой арендатор как микрофинансовые организации продолжает процветать и предлагать сравнительно заоблачную плату за козырные места.Например за площади,по которым обычный арендатор с трудом натягивает 12-15 тыс.грн. в месяц, ломбарды предлагают высшую планку 15-17 тыс.грн. в месяц, "швидкогроши" реально предлагают 25-35 тыс.грн. в месяц.Вот оно - реальное состояние:-экономики-населения, которое зачастую даже в ломбард уже не имеет чего отнести и тупо закладывает копеечную зарплату-девальвационного потенциала гривны,так как невозможна крепкая стабильная национальная денежная единицав такой нежизнеспособной в долгосрочке экономике.Так что как вариант оптимального поведения - накопления в евро(ну в долларе,что кому по вкусу) на текущих счетах, чтобы в случае лишь приближения потенциального шухера иметь максимальный доступ.И наблюдать за динамикой цены, на то, что в конечном итоге интересует.Зачем такие сложности, текущие счета ведь дают символические проценты.Ну это страновые риски,судя по тому как госы увязли в спекуляциях,буквально по макушку,страновые риски должны учитывать не только крупные игроки( что отображается в процентах по ОВГЗ),но и мы мини-инвесторы ,обычные домашние хозяйства.Здоровье и личное более менее спокойствие не купишь ни на какие банковские проценты.Если так разобраться - ведь по сути государство как проигравшийся игрок - играет уже не на свои,заработанные экономикой деньги в виде роста ВВП и т.п.,а на с трудом нахомяченные деньги вкладчиков, в т.ч. и непоколебимых вроде госов.За все эти не удачные ,очень сомнительные решения в экономике - заплатить могут не только вкладчики, но и все население новыми курсами национальной валюты ,в перспективе конечно,пока казино все еще открыто.Велкам ,так сказать.