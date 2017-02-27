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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71767177717871797180>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Сам я держу на текущих счетах и продаю/покупаю в благоприятные для этого периоды. Мне так спокойнее, нежели держать на депозите под несколько выше процент, но с невозможностью что-то сделать в случае чего.

А каким банкам Вы доверяете с этим? Спасибо!
molvip
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:13

  Striker написав:
  Vitalych-new написав:ну так а какая по-вашему средняя финансовая грамотность населения ? Тех что несут депозиты в банки под эти ставки ?

Средняя финансовая грамотность населения - средняя.
Логика проста - это лучше, чем ничего, к тому же покрывает инфляцию. Держать дома под матрасом тоже не вариант, даже валюту.
Сам я держу на текущих счетах и продаю/покупаю в благоприятные для этого периоды. Мне так спокойнее, нежели держать на депозите под несколько выше процент, но с невозможностью что-то сделать в случае чего.


всё понятно.....
про ликвидность вложения, про риски (в т.ч. валютные) думать не дано :oops:
"Это лучше, чем ничего" - самая подходящая стратегия для пересичного
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:15

  Striker написав:
  Vitalych-new написав:ну так а какая по-вашему средняя финансовая грамотность населения ? Тех что несут депозиты в банки под эти ставки ?

Средняя финансовая грамотность населения - средняя.
Логика проста - это лучше, чем ничего, к тому же покрывает инфляцию. Держать дома под матрасом тоже не вариант, даже валюту.
Сам я держу на текущих счетах и продаю/покупаю в благоприятные для этого периоды. Мне так спокойнее, нежели держать на депозите под несколько выше процент, но с невозможностью что-то сделать в случае чего.

И как вам удается без предзаказов быстро снимать с текущих , скажем хотя бы 10 куе в обоих валютах?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:20

vitaliian
Валютный рынок в контексте ДС

В контексте валютного рынка:

Вот отлично вы пишете, сразу видно ,что "в теме".
Я также лично стараюсь понять перспективы и курса гривны и РН в личных же интересах.
И темы явно переплетаются.

Что понравилось, так как действительно очень жизненно пишете, и это не сухие цифры с МБ,а окружающая действительность, которая дает вероятность проследить будущие тренды:

1......"сильно полиняли карманы тех кто раньше создавал спрос"....

Стопроцентно - по себе ощущаю ,и по знакомым, грубо минус 40% от дохода в долларах ровно год назад. Этот процент наполовину складывается из девальвации и наполовину от потери дохода по бизнесу. Соответственно покупка валюты в закрома уменьшилась, а это и есть одна чисто условная многомиллионная часточка спроса.

2...."это очень видно по комм.недвижимости к какой вы имеете непосредственное отношение. Коммерц интересный маркер потому что в нем минимум инвестиций и ноль отложенного спроса" ...

Хорошо сказано про "маркер".Подтверждает то, что в целом население ,а следовательно и бизнес ухудшает свое материальное состояние.

3......"Цена на коммерцию вторичку в локациях до 1-2 км около киева обвалилась на 20%. По другим локациям я не в курсе. На готовую первичку (не инвестицию) на 40%. Такого обвала не помню с 2015."....

Пока что просадки на продажу не увидел, на аренду да,очень основательно, причем -многие сегменты. Дело в инертности рынка, она порой может быть и больше года.

4...."Но в 2015 был сильный устойчивый спрос на валюту, банки давали до 13% годовых в долларах, поэтому на рынке недвижимости тоже ощущался дефицит валюты что имело свое отражение в ценах. Сейчас дефицита валюты нет а цены просели до уровня 2015 г"...

Также очень метко вы подметили, что тогда банковские проценты были очень серьезной альтернативой.
А сейчас и альтернатива как таковая - нулевая. По идее должна бы быть ракета на РН, а там, как минимум полное болото и неопределенность после осеннего скачка вверх по итогам прошлогоднего проседания доллара до уровня 24.
Наблюдаем,что будет дальше.

5...."Если банальный парикмахер не может отбить аренду места (150-200 грн/ раб.день это всего 1-2 клиента) то дело труба."....

И это ваше утверждение - подтверждаю вестями с полей : конкретика - пошел процесс - региональные сети закрывают часть не очень рентабельных магазинов с нового года, объясняют так - вот мини-маркет,аренда и так копеечная (собственник же это помещение не в лотерейку выиграл) 5-6-7 тыс.грн. ( в конкретном случае), понижать некуда, а зарплата продавцов в связи с новой минималкой,это лишние около 3 тыс.грн. в месяц (если два продавца), плюс логистика -доставка,экспедиторы,водители и т.п., значит вынь да положь 200 дол. в месяц-это новые траты на маленькую точку с нового года,легче закрыть.
А это вклад в копилку безработицы,уменьшение налоговых поступлений и т.п.,ну и паралельно кто-то там не купит 5-10 долларов с получки.
Маленькие ручейки складываются в реки.
По тихоньку экономика скатывается в депрессию все дальше.

6...."А доллар да всем нужен как и раньше, только купить его не за что"....

Подытожу ваше очень интересное сообщение таким:

1.Ну все-таки уточню, в данном случае для хеджирования лучше евро (в связи с процессами в мире),ну это личное, могу и ошибаться.

2.И вести с полей:

Почему я точно знаю и уверен, что ситуация в экономике страны - очень фиговая, а следовательно это рано, или поздно обязано отобразиться на курсе несмотря на правильно подмеченную вами нищету (образно говоря).

Индикатор:

В то время как аренда шатается даже по точкам торгующим техникой, продуктами, бытовой химией и т.п. такой арендатор как микрофинансовые организации продолжает процветать и предлагать сравнительно заоблачную плату за козырные места.

Например за площади,по которым обычный арендатор с трудом натягивает 12-15 тыс.грн. в месяц, ломбарды предлагают высшую планку 15-17 тыс.грн. в месяц, "швидкогроши" реально предлагают 25-35 тыс.грн. в месяц.

Вот оно - реальное состояние:

-экономики

-населения, которое зачастую даже в ломбард уже не имеет чего отнести и тупо закладывает копеечную зарплату

-девальвационного потенциала гривны,

так как невозможна крепкая стабильная национальная денежная единица

в такой нежизнеспособной в долгосрочке экономике.


Так что как вариант оптимального поведения - накопления в евро(ну в долларе,что кому по вкусу) на текущих счетах, чтобы в случае лишь приближения потенциального шухера иметь максимальный доступ.
И наблюдать за динамикой цены, на то, что в конечном итоге интересует.

Зачем такие сложности, текущие счета ведь дают символические проценты.

Ну это страновые риски,
судя по тому как госы увязли в спекуляциях,буквально по макушку,
страновые риски должны учитывать не только крупные игроки
( что отображается в процентах по ОВГЗ),
но и мы мини-инвесторы ,
обычные домашние хозяйства.
Здоровье и личное более менее спокойствие не купишь ни на какие банковские проценты.

Если так разобраться - ведь по сути государство как проигравшийся игрок - играет уже не на свои,
заработанные экономикой деньги в виде роста ВВП и т.п.,
а на с трудом нахомяченные деньги вкладчиков, в т.ч. и непоколебимых вроде госов.

За все эти не удачные ,очень сомнительные решения в экономике - заплатить могут не только вкладчики, но и все население новыми курсами национальной валюты ,
в перспективе конечно,
пока казино все еще открыто.
Велкам ,так сказать.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 січ, 2021 14:34, всього редагувалось 3 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:21

  Мизантрóп написав:осталась 6%. КЕШ
апд: но не на долго

Всё будет зависеть от официального уровня инфляции. Дальше могут быть повышения до 7% и выше, если инфляция превысит учетную ставку или станет ей равна.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:30

  Мизантрóп написав:осталась 6%. КЕШ
апд: но не на долго

Ровно до того момента когда у деполюдей кончатся деньги которые они несут и несут.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:37

  Vitalych-new написав:
"Это лучше, чем ничего" - самая подходящая стратегия для пересичного

Самая лучшая (простая и понятная) стратегия для "пересичного" - 50% валюта и 50% гривна. В нормальном варианте - гарантированный доход, в плохом варианте (девальвация) - минимизация потерь. Только держать валюту на депозите с запасом минимум х2, а лучше х3 к Фонду, в нескольких банках, чтобы при кратной девальвации и введении ВА в банк попасть в этот самый Фонд. Говорю за "пересичного", а не миллионеров, там другая стратегия - с золотом, недвижимостью и т.д.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:39

Автор77 в короткую (до осени) я выбираю гривну, потом посмотрю доллар или Евро или пропорция. В теории есть смысл прикупить на дне коммерческую недвижимость с целью перепродать или под аренду, рано или поздно она вырастет, а хороших локаций не вырастет, разве что новые станции метро построят и ипеня станут локациями близкими к метро. Судя по всему этот кризис надолго, и его причина не ковид (ковид ускорил процессы). Кто сдаёт жилую недвижимость есть смысл её продать, с денег можно выдавить доходность 10-11% годовых, с квартир уже практически нет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:41

  greenozon написав:Колеги форумчани!
Сьогодні цікавий день - День перегляну Облікової Ставки НБУ
які будуть ідеї?
мій прогноз - залишать 6%
ваші?

і що напереглядали?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42

  Hotab написав:И как вам удается без предзаказов быстро снимать с текущих , скажем хотя бы 10 куе в обоих валютах?

Зачем вообще снимать? Тут же лежат под %, тут же делаем обмен с одной валюты в другую, онлайн.
Striker
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