|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42
А где рокета вниз, которую все обещали??
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:43
Striker написав:
Только держать валюту на депозите с запасом минимум х2, а лучше х3 к Фонду, в нескольких банках, чтобы при кратной девальвации и введении ВА в банк попасть в этот самый Фонд.
Ну я, конечно, понимаю, что перестраховаться - вещь полезная. Но х2-х3 к фонду, это лимит на банк всего 67-100 кгрн экв. С такой политикой даже пару пачек разместить - надо 6-9 банков.
ИМХО, хорошо перестраховываться есть смысл для той части, что в гусарских банках под более высокий процент, а в госах и евродочках можно спокойно держать несколько фондов
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28477
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 6916 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:44
Sidus написав:
А где рокета вниз, которую все обещали??
фальшстарт
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3397
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 854 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:49
Sidus написав:
А где рокета вниз, которую все обещали??
Старт перенесли на лето из-за "погодных" условий.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2814
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:49
molvip написав:
А каким банкам Вы доверяете с этим? Спасибо!
Альфа, Конкорд, ПУМБ - из-за хороших курсов и возможности держать гривну под нормальный %.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:54
somilitark написав:
П.с. а чего "гуру" шокированы резким ростом портфеля физлиц в ОВГЗ? Просто обычные депозиты из госбанков под 7 или 8% брутто, перетекают в 10-12 почти нетто. Или такие они типа гуру, сложить 1+2 не могут?
Подтверждаю. Причем там очень приличные суммы, не по одному фонду. И люди в основном тоже непростые.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4333
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 2628 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:55
Striker написав: molvip написав:
А каким банкам Вы доверяете с этим? Спасибо!
Альфа, Конкорд, ПУМБ - из-за хороших курсов и возможности держать гривну под нормальный %.
Но в случае шухера, Альфа первая загонит самолеты в ангары, да и другие подтянуться, это что касается валюты. Возможно, но не очевидно что-то можно будет сделать с бумагой, но постоянно держа руку на пульсе.
Востаннє редагувалось ruvex
в Чет 21 січ, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10421
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:55
Striker написав: molvip написав:
А каким банкам Вы доверяете с этим? Спасибо!
Альфа, Конкорд, ПУМБ - из-за хороших курсов и возможности держать гривну под нормальный %.
У альфы хороший %?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1149 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:57
ruvex написав:
Но в случае шухера, Альфа первая загонит самолеты в ангары, да и другие подтянуться, это что касается валюты. Возможно, но не очевидно что-то можно будет сделать с бумагой.
Всё равно это лучше, чем держать на годовом депозите и в один прекрасный момент наблюдать, как весь твой профит улетает вместе с девальвацией.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|22136
|2905778
|
|
|7360
|1723538
|
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
|
|643
|152105
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|