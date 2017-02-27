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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7177717871797180>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А где рокета вниз, которую все обещали??
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Только держать валюту на депозите с запасом минимум х2, а лучше х3 к Фонду, в нескольких банках, чтобы при кратной девальвации и введении ВА в банк попасть в этот самый Фонд.

Ну я, конечно, понимаю, что перестраховаться - вещь полезная. Но х2-х3 к фонду, это лимит на банк всего 67-100 кгрн экв. С такой политикой даже пару пачек разместить - надо 6-9 банков.
ИМХО, хорошо перестраховываться есть смысл для той части, что в гусарских банках под более высокий процент, а в госах и евродочках можно спокойно держать несколько фондов
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:44

  Sidus написав:А где рокета вниз, которую все обещали??

фальшстарт
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:46

  Striker написав:Зачем вообще снимать? Тут же лежат под %, тут же делаем обмен с одной валюты в другую, онлайн.


:)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:49

  Sidus написав:А где рокета вниз, которую все обещали??

Старт перенесли на лето из-за "погодных" условий. :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:49

  molvip написав: А каким банкам Вы доверяете с этим? Спасибо!

Альфа, Конкорд, ПУМБ - из-за хороших курсов и возможности держать гривну под нормальный %.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:54

  somilitark написав:П.с. а чего "гуру" шокированы резким ростом портфеля физлиц в ОВГЗ? Просто обычные депозиты из госбанков под 7 или 8% брутто, перетекают в 10-12 почти нетто. Или такие они типа гуру, сложить 1+2 не могут?


Подтверждаю. Причем там очень приличные суммы, не по одному фонду. И люди в основном тоже непростые.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:55

  Striker написав:
  molvip написав: А каким банкам Вы доверяете с этим? Спасибо!

Альфа, Конкорд, ПУМБ - из-за хороших курсов и возможности держать гривну под нормальный %.

Но в случае шухера, Альфа первая загонит самолеты в ангары, да и другие подтянуться, это что касается валюты. Возможно, но не очевидно что-то можно будет сделать с бумагой, но постоянно держа руку на пульсе.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 21 січ, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:55

  Striker написав:
  molvip написав: А каким банкам Вы доверяете с этим? Спасибо!

Альфа, Конкорд, ПУМБ - из-за хороших курсов и возможности держать гривну под нормальный %.

У альфы хороший %?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:57

  ruvex написав:Но в случае шухера, Альфа первая загонит самолеты в ангары, да и другие подтянуться, это что касается валюты. Возможно, но не очевидно что-то можно будет сделать с бумагой.

Всё равно это лучше, чем держать на годовом депозите и в один прекрасный момент наблюдать, как весь твой профит улетает вместе с девальвацией.
Striker
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