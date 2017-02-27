Додано: Чет 21 січ, 2021 16:06

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............21.01.2021..........22.01.2021

дата розрахунку..............20.01.2021...........21.01.2021

Євро.................................34,1488................34,3651...+0.63%

Долар США......................28,2035................28,2561...+0.19%

После полудня доллар прибавил еще 1.5 копейки.

Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво приподнялись на полкопейки и никуда дальше не пошли. Только после 11-30 проснулись и выросли на 2 копейки.

Индекс доллара падает со вчерашнего вечера с легкой попыткой небольшого отскока утром.

Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2650, что на 2.5 копейки выше открытия.

С 12 до обеда выросли еще на 4 копейки. После обеда решили, что забрались слишком высоко и на 2 копейки отступили.

В мире доллар продолжает падение.

Официальный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850. За день выросли на 4.5 копеек относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

В целом, сессия прошла достаточно спокойно. Несмотря на небольшой рост, валюты всем хватило и к концу сессии даже проявился некоторый излишек. Поводов для паники я сегодня не наблюдал. Это всего второй день роста и динамика значительно слабее. При этом вчера отыграли позавчерашнее падение. Учитывая, что НБУ не появлялся на торгах уже больше недели, колебания, вызванные чередой выходных у нас и в США, не выглядят чрезмерными.



Этот день в истории:

2020 - 24.2586 (-7) +400

2019 - 27.9486 (-4) +31



2018 - 28.8448 (+7)

2017 - 27.4285 (-2)