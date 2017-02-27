уже падаем
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:20
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:23
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:30
на сейфе вроде 6%. Что у них еще есть? Пумб 6%, все это слезы. Держу под 8-10, немного, но что-то, между откупами
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:34
Да про годовой уже и речи не идет. Здесь же не вопрос что лучше, выбирать по факту не из чего в таком контексте, здесь вопрос что будет ближе к телу.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:39
жаль, что Ваши альтернативы такие печальные
но ведь ровно 100 %-ных гарантий нигде и ни в чём нет - главное всё правильно взвесить
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.01.2021..........22.01.2021
дата розрахунку..............20.01.2021...........21.01.2021
Євро.................................34,1488................34,3651...+0.63%
Долар США......................28,2035................28,2561...+0.19%
После полудня доллар прибавил еще 1.5 копейки.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво приподнялись на полкопейки и никуда дальше не пошли. Только после 11-30 проснулись и выросли на 2 копейки.
Индекс доллара падает со вчерашнего вечера с легкой попыткой небольшого отскока утром.
Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2650, что на 2.5 копейки выше открытия.
С 12 до обеда выросли еще на 4 копейки. После обеда решили, что забрались слишком высоко и на 2 копейки отступили.
В мире доллар продолжает падение.
Официальный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850. За день выросли на 4.5 копеек относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
В целом, сессия прошла достаточно спокойно. Несмотря на небольшой рост, валюты всем хватило и к концу сессии даже проявился некоторый излишек. Поводов для паники я сегодня не наблюдал. Это всего второй день роста и динамика значительно слабее. При этом вчера отыграли позавчерашнее падение. Учитывая, что НБУ не появлялся на торгах уже больше недели, колебания, вызванные чередой выходных у нас и в США, не выглядят чрезмерными.
Этот день в истории:
2020 - 24.2586 (-7) +400
2019 - 27.9486 (-4) +31
2018 - 28.8448 (+7)
2017 - 27.4285 (-2)
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:25
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:32
Увидите в июне каким будет курс. Даже в мае.
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