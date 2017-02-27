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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7178717971807181
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:20

  norn написав:somilitark
На соседнем ресурсе пишут про сделки в размере 3М$. Давно больше 1М небыло
"На торгах по доллару спрос по прежнему превышает предложение, что отражается ростом котировок при достаточно большой активности на рынке. Идут сделки по лотам до 3 млн долларов."

уже падаем
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:23

  Proofy написав: думаю с понедельника будем ехать на следующую остановку дальше.

Не факт...поки що не втрачаю надію на традиційне, сезонне зміцнення гривні :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:30

  Striker написав:
  vitaliian написав:У альфы хороший %?

7%. Укргаз 10%, но Вы же знаете, что там есть нюансы, и курс мне там не очень нравится.
на сейфе вроде 6%. Что у них еще есть? Пумб 6%, все это слезы. Держу под 8-10, немного, но что-то, между откупами
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:34

  Striker написав:Так же, как и нет гарантии, что после годового депо в грн что-то заработаешь.

Да про годовой уже и речи не идет. Здесь же не вопрос что лучше, выбирать по факту не из чего в таком контексте, здесь вопрос что будет ближе к телу.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:39

  Striker написав:
  Vitalych-new написав:да, именно простая и "понятная" - 50/50 и т.п.
Как в известном еврейском анекдоте - "Строгать, но строганным вниз класть !"
На мой взгляд, в нынешней ситуации портфель из 10000 баксов в 2 банках под 3,5 % грязными + из 285000 гривен в 2 банках под 12 % грязными рискует принести убыток в сравнении с 20000 баксов в стеклянной банке на среднесроке (1-3 года), т.е. низкие %% не дадут сформировать резерв под обесценивание гривны или подстревание в 1 из 4 банков

А 20000 баксов в стеклянной банке грибок не скушает? Или может воры стали меньше красть? Можно, конечно, и в ячейку, но это минус плата за аренду.


жаль, что Ваши альтернативы такие печальные
но ведь ровно 100 %-ных гарантий нигде и ни в чём нет - главное всё правильно взвесить 8)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.01.2021..........22.01.2021
дата розрахунку..............20.01.2021...........21.01.2021
Євро.................................34,1488................34,3651...+0.63%
Долар США......................28,2035................28,2561...+0.19%
После полудня доллар прибавил еще 1.5 копейки.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе лениво приподнялись на полкопейки и никуда дальше не пошли. Только после 11-30 проснулись и выросли на 2 копейки.
Индекс доллара падает со вчерашнего вечера с легкой попыткой небольшого отскока утром.
Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2650, что на 2.5 копейки выше открытия.
С 12 до обеда выросли еще на 4 копейки. После обеда решили, что забрались слишком высоко и на 2 копейки отступили.
В мире доллар продолжает падение.
Официальный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850. За день выросли на 4.5 копеек относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
В целом, сессия прошла достаточно спокойно. Несмотря на небольшой рост, валюты всем хватило и к концу сессии даже проявился некоторый излишек. Поводов для паники я сегодня не наблюдал. Это всего второй день роста и динамика значительно слабее. При этом вчера отыграли позавчерашнее падение. Учитывая, что НБУ не появлялся на торгах уже больше недели, колебания, вызванные чередой выходных у нас и в США, не выглядят чрезмерными.

Этот день в истории:
2020 - 24.2586 (-7) +400
2019 - 27.9486 (-4) +31

2018 - 28.8448 (+7)
2017 - 27.4285 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:25

  Striker написав:И что смущает? У меня, например, счета в 12 банках, у жены в 7-ми.


В моєму обласному центрі, мабуть, стільки банків взагалі немає :)

Приват Ощад Укргаз
Пумб Альфа Сбєр
Укрсіб Креди-агріколь

Якщо не закрилися, були ще Аваль, ПІБ та Клірінговий дім.

Це одинадцять МАКСІМУМ :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:32

  Proofy написав:
  Sidus написав:А где рокета вниз, которую все обещали??

все эти местные бла-бла в пользу гривны на смех курам. Когда идем вверх все нострадамусы резко прячутся.
Я не успел откупиться, замотался, думаю с понедельника будем ехать на следующую остановку дальше.

Увидите в июне каким будет курс. Даже в мае.
fin
 
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