Т.к. я влез в обсуждение учетной ставки, хочется прокомментировать то, как свое решение объяснил НБУ. Постараюсь выделить основное в достаточно большом тексте канцелярского стиля. Ответ на свое "предложение" я получил Начну с, на мой взгляд, главного:
Національний банк залишається відданим своєму зобов’язанню щодо досягнення цілі з інфляції. Подальша монетарна політика спрямовуватиметься на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки.
Это выглядит как объявление об изменении монетарной политики. Изменение не в худшую сторону. Я когда-то ругался, что НБУ слишком рьяно пытается достичь единственной цели. Мои опасения о возможном продолжении роста инфляции НБУ подтвердил, но теперь он считает вполне допустимым кратковременный выход из целевого диапазона. При этом НБУ прогнозирует, что возвращение в целевой диапазон произойдет само собой. Очень хочется надеяться, что прогноз окажется верным, но если нет, НБУ обещает вернуться к борьбе.
somilitark написав:П.с. а чего "гуру" шокированы резким ростом портфеля физлиц в ОВГЗ? Просто обычные депозиты из госбанков под 7 или 8% брутто, перетекают в 10-12 почти нетто. Или такие они типа гуру, сложить 1+2 не могут?
Подтверждаю. Причем там очень приличные суммы, не по одному фонду. И люди в основном тоже непростые.
Спасибо, а что можете сказать о сегодняшнем межбанке? Откуда такой рост, по идее должны были успокоиться? На соседнем сепарресурсе говорят о хулиганах спекулянтах, которые на пустом рынке гоняют три копейки и взвинчивают котировки? Хочется услышать Ваше мнение?
Правильно говорят. Есть у нас несколько банков, с виду неказистых, которые зарабатывают на хлеб с маслом спекуляциями. Раньше НБУ немного пальцем грозил, а как КЭШ пришел на Институтскую, так "таможня дала добро". Кстати, и крупняк иногда этим балуется. Волны делают на ровном месте. Особенно когда "папа" бездействует.
norn написав:somilitark На соседнем ресурсе пишут про сделки в размере 3М$. Давно больше 1М небыло "На торгах по доллару спрос по прежнему превышает предложение, что отражается ростом котировок при достаточно большой активности на рынке. Идут сделки по лотам до 3 млн долларов."
Это наверно на "Минфине" Вообще, минимальный лот в Блуме (т.е. в Bloomberg) 0,5 млн. Лот в 3 млн. - это довольно крупная разовая сделка, их немного в течение дня, в основном 0,5-1 млн.