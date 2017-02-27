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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7180718171827183>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:58

  ruvex написав:
  fin написав:Увидите в июне каким будет курс. Даже в мае.

Какой?
По крайней мере, 27 точно, гарантированно! Про ниже, не уверен, 50 на 50. Но это будет довольно непродолжительное Эльдорадо. Думаю осенью увидим 30.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:03

  fin написав:По крайней мере, 27 точно, гарантированно!


зачем май ждать, желающих купить по 27 и сейчас много :)

Ладно июнь, там всего 77 млрд. выплаты, а в сентябре под выплату 100 млрд какой курс будет?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:10

  Амвросий написав:
  fin написав:По крайней мере, 27 точно, гарантированно!


зачем май ждать, желающих купить по 27 и сейчас много :)
Придется подождать один квартал.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:12

Комментарий к комментарию об учетной ставке

Т.к. я влез в обсуждение учетной ставки, хочется прокомментировать то, как свое решение объяснил НБУ. Постараюсь выделить основное в достаточно большом тексте канцелярского стиля.
Ответ на свое "предложение" я получил :)
Начну с, на мой взгляд, главного:
Національний банк залишається відданим своєму зобов’язанню щодо досягнення цілі з інфляції. Подальша монетарна політика спрямовуватиметься на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки.

Это выглядит как объявление об изменении монетарной политики. Изменение не в худшую сторону. Я когда-то ругался, что НБУ слишком рьяно пытается достичь единственной цели.
Мои опасения о возможном продолжении роста инфляции НБУ подтвердил, но теперь он считает вполне допустимым кратковременный выход из целевого диапазона. При этом НБУ прогнозирует, что возвращение в целевой диапазон произойдет само собой.
Очень хочется надеяться, что прогноз окажется верным, но если нет, НБУ обещает вернуться к борьбе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:13

  somilitark написав:
  Искатель написав:
  somilitark написав:П.с. а чего "гуру" шокированы резким ростом портфеля физлиц в ОВГЗ? Просто обычные депозиты из госбанков под 7 или 8% брутто, перетекают в 10-12 почти нетто. Или такие они типа гуру, сложить 1+2 не могут?


Подтверждаю. Причем там очень приличные суммы, не по одному фонду. И люди в основном тоже непростые.

Спасибо, а что можете сказать о сегодняшнем межбанке?
Откуда такой рост, по идее должны были успокоиться?
На соседнем сепарресурсе говорят о хулиганах спекулянтах, которые на пустом рынке гоняют три копейки и взвинчивают котировки?
Хочется услышать Ваше мнение?

Правильно говорят. Есть у нас несколько банков, с виду неказистых, которые зарабатывают на хлеб с маслом спекуляциями. Раньше НБУ немного пальцем грозил, а как КЭШ пришел на Институтскую, так "таможня дала добро". Кстати, и крупняк иногда этим балуется. Волны делают на ровном месте. Особенно когда "папа" бездействует.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:15

  fin написав:Придется подождать один квартал.


В июне такие-же 27 будет как в сентябре 2020?

В сентябре 2020 тоже выплата 77 млрд. была :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:15

  zzzzzz написав:На прошедшем во вторник аукционе нерезы купили ОВГЗ на 556 млн грн.

Но что еще меня удивило, так это физики которые купили на 400 млн грн облигаций.

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Зображення


а известно куда вкладываются нерезы, гривневые или валютные ОВГЗ?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:15

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

Сохраняя традицию, на 26 января объявлен ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

- полгода (161 день, лимит - 0.5 млрд)
- полтора года (504 дня)
- два года (749 дней)
- 3.5 года (1211 дней)

Похоже, Минфин опять хочет показной победы над ставками, теперь - на полугодичные бумаги.

С одной стороны, в прошлый вторник, путем зажимания лимитов до 0.5 млрд, Минфин выиграл 0.45% по трехмесячным.

С другой стороны, на реальных объемах ставка толлько выросла (годичные: 6.1 млрд, +0.05%; двухгодичные: 4.0 млрд, +0.1%).

Как ни крути, а в среднем, увы, проигрыш.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:16

  norn написав:somilitark
На соседнем ресурсе пишут про сделки в размере 3М$. Давно больше 1М небыло
"На торгах по доллару спрос по прежнему превышает предложение, что отражается ростом котировок при достаточно большой активности на рынке. Идут сделки по лотам до 3 млн долларов."

Это наверно на "Минфине" :)
Вообще, минимальный лот в Блуме (т.е. в Bloomberg) 0,5 млн. Лот в 3 млн. - это довольно крупная разовая сделка, их немного в течение дня, в основном 0,5-1 млн.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:17

дел
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 21 січ, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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