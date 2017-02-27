Додано: Чет 21 січ, 2021 18:03

Курс гривны - зеркало экономики.Верланов пишет ,что бравурные рапорты чиновников всех мастей -ложь,экономика на самом деле мягко говоря никакая,и что все реформы заключаются в налоговой электродоилке населения:1.Цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%. Ніби все добре, але тільки якщо не заглиблюватись у деталі.2.У 2020 році сплату дивідендів державними компаніями вперше було перекваліфіковано у податковий платіж. Ці зміни фактично і дозволили теперішньому керівництву ДПС зарахувати собі у заслугу сплату до державного бюджету 35,8 млрд грн від Нафтогазу і 25,6 млрд грн від державних банків (в основному від ПриватБанку), чого у 2019 році не могло бути в принципі. Тобто, +50 мільярдів приросту податкових платежів до минулого року в одну мить перетворюються у -11. Отже, маємо справу з відвертою маніпуляцією даними зі сторони Мінфіну та ДПС, які тиражуються в інформаційному просторі.3.Держмитслужба 2020 рік повністю провалила. Митниця виявилась нездатна виконати навіть зменшений план, спрямувавши до бюджету на 28 мільярдів менше запланованого.4.Цікава картина. Фізичні особи за рік сплатили майже на 5 мільярдів грн більше ПДФО, відбулося зростання надходжень від ПДВ та акцизів, які теж врешті-решт сплатив кінцевий споживач. Разом з цим податку на прибуток підприємств у 2020-му зібрали менше на 12 мільярдів грн, а ренти за використання природних ресурсів на цілих 18 мільярдів. Хто у нас платить ренту? Великий бізнес та всім відомі олігархи. Звичайно, криза вплинула і на доходи корпоративного сектору, але чомусь саме звичайні громадяни у коронавірусний рік стали платити більше.Цього року влада чітко показала, що фіскальний приціл держави змістився на простих громадян.Бюджет 2021 року прийнятий саме в інтересах великого бізнесу.