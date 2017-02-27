у матросов нет стоплоссов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:22
я инвестор...кредит в банке не интересует
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... siyeyu-mvf
...НБУ оцінює шанси перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом як високі...
В тему-из ФБ Швеца:
......."Новый госсекретарь США Тони Блинкен пообещал помочь Украине победить коррупцию.
Не раньше, Тони, чем аятолла приедет в Вашингтон с официальным визитом и попросит отвезти его в стрип-бар."........
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:28
в случае чего и с текущего заберешь в эквиваленте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть объяснение проще: срочной нужды в деньгах, какая была в конце года, сейчас нет, поэтому можно себе позволить попривередничать и привлекать с учетом удобного графика погашения. В этом году долговая нагрузка велика, поэтому попытки привлекать с выплатой в следующие годы выглядит логичной.
Рост ставки с увеличением срока - это нормальная кривая доходности. Так и должно быть. Опасения должна вызывать инвертированная кривая доходности.
И да, рост доходности тех бумаг, на которые смещается приоритет, выглядит вполне естественным, а его максимальный размер 0.1пп не очень пугает.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:32
или в счет накопительной пенсии пойдет, потом в виде пенсии вернут
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 21 січ, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Євро встає з колін
опять 1.215
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:00
или в счёт будущей коммуналки. у фидо был такой депозит бонусом по которому оплачивали коммунальные счета. Лафа.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... siyeyu-mvf
Курс гривны - зеркало экономики.
Верланов пишет ,что бравурные рапорты чиновников всех мастей -ложь,
экономика на самом деле мягко говоря никакая,
и что все реформы заключаются в налоговой электродоилке населения:
1.Цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%. Ніби все добре, але тільки якщо не заглиблюватись у деталі.
2.У 2020 році сплату дивідендів державними компаніями вперше було перекваліфіковано у податковий платіж. Ці зміни фактично і дозволили теперішньому керівництву ДПС зарахувати собі у заслугу сплату до державного бюджету 35,8 млрд грн від Нафтогазу і 25,6 млрд грн від державних банків (в основному від ПриватБанку), чого у 2019 році не могло бути в принципі. Тобто, +50 мільярдів приросту податкових платежів до минулого року в одну мить перетворюються у -11. Отже, маємо справу з відвертою маніпуляцією даними зі сторони Мінфіну та ДПС, які тиражуються в інформаційному просторі.
3.Держмитслужба 2020 рік повністю провалила. Митниця виявилась нездатна виконати навіть зменшений план, спрямувавши до бюджету на 28 мільярдів менше запланованого.
4.Цікава картина. Фізичні особи за рік сплатили майже на 5 мільярдів грн більше ПДФО, відбулося зростання надходжень від ПДВ та акцизів, які теж врешті-решт сплатив кінцевий споживач. Разом з цим податку на прибуток підприємств у 2020-му зібрали менше на 12 мільярдів грн, а ренти за використання природних ресурсів на цілих 18 мільярдів. Хто у нас платить ренту? Великий бізнес та всім відомі олігархи. Звичайно, криза вплинула і на доходи корпоративного сектору, але чомусь саме звичайні громадяни у коронавірусний рік стали платити більше.
Цього року влада чітко показала, що фіскальний приціл держави змістився на простих громадян.Бюджет 2021 року прийнятий саме в інтересах великого бізнесу.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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