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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7181718271837184>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:гусары все исчезли...как мамонты
у матросов нет стоплоссов.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:22

  VALONI написав:
  prodigy написав:официальная инфляция всегда была в 2 раза ниже реальной


Официальная ставка тоже, - вы же не можете в банках взять кредит под 6% годовых? Так что все честно :D :D :D


я инвестор...кредит в банке не интересует
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... siyeyu-mvf
...НБУ оцінює шанси перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом як високі...

В тему-из ФБ Швеца:

......."Новый госсекретарь США Тони Блинкен пообещал помочь Украине победить коррупцию.
Не раньше, Тони, чем аятолла приедет в Вашингтон с официальным визитом и попросит отвезти его в стрип-бар."........
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:28

  Striker написав:
  Vitalych-new написав:ну так а какая по-вашему средняя финансовая грамотность населения ? Тех что несут депозиты в банки под эти ставки ?

Средняя финансовая грамотность населения - средняя.
Логика проста - это лучше, чем ничего, к тому же покрывает инфляцию. Держать дома под матрасом тоже не вариант, даже валюту.
Сам я держу на текущих счетах и продаю/покупаю в благоприятные для этого периоды. Мне так спокойнее, нежели держать на депозите под несколько выше процент, но с невозможностью что-то сделать в случае чего.


в случае чего и с текущего заберешь в эквиваленте :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Похоже, Минфин опять хочет показной победы над ставками, теперь - на полугодичные бумаги.

Есть объяснение проще: срочной нужды в деньгах, какая была в конце года, сейчас нет, поэтому можно себе позволить попривередничать и привлекать с учетом удобного графика погашения. В этом году долговая нагрузка велика, поэтому попытки привлекать с выплатой в следующие годы выглядит логичной.
Рост ставки с увеличением срока - это нормальная кривая доходности. Так и должно быть. Опасения должна вызывать инвертированная кривая доходности.

И да, рост доходности тех бумаг, на которые смещается приоритет, выглядит вполне естественным, а его максимальный размер 0.1пп не очень пугает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:32

  prodigy написав:в случае чего и с текущего заберешь в эквиваленте :mrgreen:


или в счет накопительной пенсии пойдет, потом в виде пенсии вернут :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 21 січ, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Євро встає з колін
опять 1.215
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:00

  Амвросий написав:
  prodigy написав:в случае чего и с текущего заберешь в эквиваленте :mrgreen:


или в счет накопительной пенсии пойдет, потом в виде пенсии вернут :D

или в счёт будущей коммуналки. у фидо был такой депозит бонусом по которому оплачивали коммунальные счета. Лафа.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... siyeyu-mvf
https://nv.ua/ukr/biz/experts/manipulya ... 34855.html

Курс гривны - зеркало экономики.
Верланов пишет ,что бравурные рапорты чиновников всех мастей -ложь,
экономика на самом деле мягко говоря никакая,
и что все реформы заключаются в налоговой электродоилке населения:

1.Цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%. Ніби все добре, але тільки якщо не заглиблюватись у деталі.

2.У 2020 році сплату дивідендів державними компаніями вперше було перекваліфіковано у податковий платіж. Ці зміни фактично і дозволили теперішньому керівництву ДПС зарахувати собі у заслугу сплату до державного бюджету 35,8 млрд грн від Нафтогазу і 25,6 млрд грн від державних банків (в основному від ПриватБанку), чого у 2019 році не могло бути в принципі. Тобто, +50 мільярдів приросту податкових платежів до минулого року в одну мить перетворюються у -11. Отже, маємо справу з відвертою маніпуляцією даними зі сторони Мінфіну та ДПС, які тиражуються в інформаційному просторі.

3.Держмитслужба 2020 рік повністю провалила. Митниця виявилась нездатна виконати навіть зменшений план, спрямувавши до бюджету на 28 мільярдів менше запланованого.

4.Цікава картина. Фізичні особи за рік сплатили майже на 5 мільярдів грн більше ПДФО, відбулося зростання надходжень від ПДВ та акцизів, які теж врешті-решт сплатив кінцевий споживач. Разом з цим податку на прибуток підприємств у 2020-му зібрали менше на 12 мільярдів грн, а ренти за використання природних ресурсів на цілих 18 мільярдів. Хто у нас платить ренту? Великий бізнес та всім відомі олігархи. Звичайно, криза вплинула і на доходи корпоративного сектору, але чомусь саме звичайні громадяни у коронавірусний рік стали платити більше.
Цього року влада чітко показала, що фіскальний приціл держави змістився на простих громадян.Бюджет 2021 року прийнятий саме в інтересах великого бізнесу.

Не люблю я ДФС-ников,но в данном конкретном случае с Верлановым согласен:

Перед клановым бизнесом они как кролик перед удавом.

А ведь иного то рецепта и нет - как потихоньку внедрять европейские правила

фискальной игры в категориях "неприкасаемых", уточню, десятилетиями "неприкасаемых".

Без этого - это как хождение по кругу и круг все время сужается.

the only recipe...
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 січ, 2021 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:08

  flyman написав:Євро встає з колін
опять 1.215

Эх, а был ведь 34.1, не дошел до банка :(
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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