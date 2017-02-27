что этому будет способствовать?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... siyeyu-mvf
Относительно курса гривны.
Если сейчас ситуация 50 на 50, и нельзя исключать сравнительно небольшую ,но вероятность стабилизации,
то уже после первого полугодия, есть большая вероятность ожидаемой шоу-программы.
Характерен коммент чела из ФБ по поводу ОВГЗ (некий Святослав Дубина):
........."А это точно иностранцы, а не переодетые наши? В украинские ОВДП, как правило, вкладываются те которые точно знают, что заработают! А это, в основном, деньги наших «сивочолих патріотів» выведеные за рубеж."......
Скажу так:
1.Радоваться пирамиде ОВГЗ обычным гражданам явно не стоит.
2.Момент истины - первая половинка 3-го квартала.
3.Найман не зря вложился в бумаги только до лета.
4.Вопреки почти единогласному мнению нашего эксперт-сообщества, в т.ч. даже не приближенного к власти, о том,что 2021-й будет очень простеньким в плане финансов,
считаю,что это не так, противоречия обострятся, и только мега-лояльные отношения с внешними кредиторами могут помочь "пропетлять" как-то этот год без большой турбулентности на валютном рынке.
5.Вот еще комменты из ФБ:..."Завоз - хорошо. Но потом же и вывод будет. А если это наши кипрские иностранцы с инсайдами от НБУ, то ввод-вывод будет по выгодному курсу....
В прошлом году активно выходили с 26 февраля (пик 128 млрд) до начала декабря пик 75 млрд. Сейчас уже 90 млрд...…,
и это совсем не экономика, это обычные спекуляции, за которые мы платим в итоге.."
Вот тут график интересный -курс доллара по НБУ - ОВГЗ:
"это не про веру в экономику, это про веру в макрофинансовую стабильность на короткий период, и про жадность"
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 січ, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:03
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:20
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:35
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:37
Может быть ЭТО
"Було зазначено, що в 2021 році очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС.."
Только я не понимаю, КАК, сидя на карантине (вместе с другими странами) весь 1-й квартал можно добиться экономического роста по итогам года Хоть бы в ноль вышли, умники..
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
экономический рост - доллар вверх. Сразу начнет расти импорт, спрос на недвижимость (а значит и спрос на валюту), банки на разогреве начнут давать кредиты, захлопает крыльями мультипликатор, а топливо для экономики что? валюта. Своего же ничего нет. Даже тапочки на базаре китайские.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 січ, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:49
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