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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7182718371847185>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Увидите в июне каким будет курс. Даже в мае.
что этому будет способствовать?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... siyeyu-mvf

Относительно курса гривны.
Если сейчас ситуация 50 на 50, и нельзя исключать сравнительно небольшую ,но вероятность стабилизации,
то уже после первого полугодия, есть большая вероятность ожидаемой шоу-программы.

Характерен коммент чела из ФБ по поводу ОВГЗ (некий Святослав Дубина):

........."А это точно иностранцы, а не переодетые наши? В украинские ОВДП, как правило, вкладываются те которые точно знают, что заработают! А это, в основном, деньги наших «сивочолих патріотів» выведеные за рубеж."......

Скажу так:
1.Радоваться пирамиде ОВГЗ обычным гражданам явно не стоит.

2.Момент истины - первая половинка 3-го квартала.

3.Найман не зря вложился в бумаги только до лета.

4.Вопреки почти единогласному мнению нашего эксперт-сообщества, в т.ч. даже не приближенного к власти, о том,что 2021-й будет очень простеньким в плане финансов,
считаю,что это не так, противоречия обострятся, и только мега-лояльные отношения с внешними кредиторами могут помочь "пропетлять" как-то этот год без большой турбулентности на валютном рынке.

5.Вот еще комменты из ФБ:..."Завоз - хорошо. Но потом же и вывод будет. А если это наши кипрские иностранцы с инсайдами от НБУ, то ввод-вывод будет по выгодному курсу....
В прошлом году активно выходили с 26 февраля (пик 128 млрд) до начала декабря пик 75 млрд. Сейчас уже 90 млрд...…,
и это совсем не экономика, это обычные спекуляции, за которые мы платим в итоге.."

Вот тут график интересный -курс доллара по НБУ - ОВГЗ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 853&type=3

"это не про веру в экономику, это про веру в макрофинансовую стабильность на короткий период, и про жадность"
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 21 січ, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Таки переносится 1.4. На какой год непонятно.

евро встает с колен
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:03

  prodigy написав:в случае чего и с текущего заберешь в эквиваленте

Ваши варианты? В банку, как тут сегодня писали? :)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:20

  Proofy написав:
  flyman написав:Євро встає з колін
опять 1.215

Эх, а был ведь 34.1, не дошел до банка :(

34.10 было почти на каждом углу)
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:26

Striker старий, безпрограшний варік-у пляшку...
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:35

  Proofy написав:
  fin написав:Увидите в июне каким будет курс. Даже в мае.
что этому будет способствовать?

Как можно в данный момент говорить какой будет курс июне?? :mrgreen: Какая разница что там будет способствовать?Навешают что нибудь хорошее или плохое под задачу
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:37

  Proofy написав:
  fin написав:Увидите в июне каким будет курс. Даже в мае.
что этому будет способствовать?


Может быть ЭТО :?: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/717935.html
"Було зазначено, що в 2021 році очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС.."
Только я не понимаю, КАК, сидя на карантине (вместе с другими странами) весь 1-й квартал можно добиться экономического роста по итогам года :shock: Хоть бы в ноль вышли, умники..
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lady_N написав:економічне зростання
экономический рост - доллар вверх. Сразу начнет расти импорт, спрос на недвижимость (а значит и спрос на валюту), банки на разогреве начнут давать кредиты, захлопает крыльями мультипликатор, а топливо для экономики что? валюта. Своего же ничего нет. Даже тапочки на базаре китайские.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 січ, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:49

  Lady_N написав:Только я не понимаю, КАК, сидя на карантине (вместе с другими странами) весь 1-й квартал можно добиться экономического роста по итогам года :shock:


официальная статистика творит чудеса :lol:
Амвросий
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