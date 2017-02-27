Додано: Чет 21 січ, 2021 18:38

Относительно курса гривны.Если сейчас ситуация 50 на 50, и нельзя исключать сравнительно небольшую ,но вероятность стабилизации,то уже после первого полугодия, есть большая вероятность ожидаемой шоу-программы.Характерен коммент чела из ФБ по поводу ОВГЗ (некий Святослав Дубина):........."А это точно иностранцы, а не переодетые наши? В украинские ОВДП, как правило, вкладываются те которые точно знают, что заработают! А это, в основном, деньги наших «сивочолих патріотів» выведеные за рубеж."......Скажу так:1.Радоваться пирамиде ОВГЗ обычным гражданам явно не стоит.2.Момент истины - первая половинка 3-го квартала.3.Найман не зря вложился в бумаги только до лета.4.Вопреки почти единогласному мнению нашего эксперт-сообщества, в т.ч. даже не приближенного к власти, о том,что 2021-й будет очень простеньким в плане финансов,считаю,что это не так, противоречия обострятся, и только мега-лояльные отношения с внешними кредиторами могут помочь "пропетлять" как-то этот год без большой турбулентности на валютном рынке.5.Вот еще комменты из ФБ:..."Завоз - хорошо. Но потом же и вывод будет. А если это наши кипрские иностранцы с инсайдами от НБУ, то ввод-вывод будет по выгодному курсу....В прошлом году активно выходили с 26 февраля (пик 128 млрд) до начала декабря пик 75 млрд. Сейчас уже 90 млрд...…,и это совсем не экономика, это обычные спекуляции, за которые мы платим в итоге.."Вот тут график интересный -курс доллара по НБУ - ОВГЗ:"это не про веру в экономику, это про веру в макрофинансовую стабильность на короткий период, и про жадность"