Сибарит написав:Т.к. я влез в обсуждение учетной ставки, хочется прокомментировать то, как свое решение объяснил НБУ. Постараюсь выделить основное в достаточно большом тексте канцелярского стиля. Ответ на свое "предложение" я получил Начну с, на мой взгляд, главного:
Національний банк залишається відданим своєму зобов’язанню щодо досягнення цілі з інфляції. Подальша монетарна політика спрямовуватиметься на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки.
Это выглядит как объявление об изменении монетарной политики. Изменение не в худшую сторону. Я когда-то ругался, что НБУ слишком рьяно пытается достичь единственной цели. Мои опасения о возможном продолжении роста инфляции НБУ подтвердил, но теперь он считает вполне допустимым кратковременный выход из целевого диапазона. При этом НБУ прогнозирует, что возвращение в целевой диапазон произойдет само собой. Очень хочется надеяться, что прогноз окажется верным, но если нет, НБУ обещает вернуться к борьбе.
Жаль только, что до жирафа так долго доходило. Смягчать монетарную политику необходимо было начиная с марта-апреля, как это сделали все ключевые центральные банки мира. Спустя же 10 месяцев, помимо упущенных возможностей, неизбежно придется противостоять курсовому давлению на гривну, которое будет оказывать с одной стороны частичное восстановление спроса, стимулирующее потребление импорта, с другой - сворачивание QE в странах-эмитентам СКВ, поскольку там после гигантских программ эмиссии будут возвращаться к таргетированию инфляции