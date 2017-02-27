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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7182718371847185
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:55

  Сибарит написав:Т.к. я влез в обсуждение учетной ставки, хочется прокомментировать то, как свое решение объяснил НБУ. Постараюсь выделить основное в достаточно большом тексте канцелярского стиля.
Ответ на свое "предложение" я получил :)
Начну с, на мой взгляд, главного:
Національний банк залишається відданим своєму зобов’язанню щодо досягнення цілі з інфляції. Подальша монетарна політика спрямовуватиметься на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки.

Это выглядит как объявление об изменении монетарной политики. Изменение не в худшую сторону. Я когда-то ругался, что НБУ слишком рьяно пытается достичь единственной цели.
Мои опасения о возможном продолжении роста инфляции НБУ подтвердил, но теперь он считает вполне допустимым кратковременный выход из целевого диапазона. При этом НБУ прогнозирует, что возвращение в целевой диапазон произойдет само собой.
Очень хочется надеяться, что прогноз окажется верным, но если нет, НБУ обещает вернуться к борьбе.


Жаль только, что до жирафа так долго доходило. Смягчать монетарную политику необходимо было начиная с марта-апреля, как это сделали все ключевые центральные банки мира. Спустя же 10 месяцев, помимо упущенных возможностей, неизбежно придется противостоять курсовому давлению на гривну, которое будет оказывать с одной стороны частичное восстановление спроса, стимулирующее потребление импорта, с другой - сворачивание QE в странах-эмитентам СКВ, поскольку там после гигантских программ эмиссии будут возвращаться к таргетированию инфляции
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