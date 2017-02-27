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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7183718471857186>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:55

  Сибарит написав:Т.к. я влез в обсуждение учетной ставки, хочется прокомментировать то, как свое решение объяснил НБУ. Постараюсь выделить основное в достаточно большом тексте канцелярского стиля.
Ответ на свое "предложение" я получил :)
Начну с, на мой взгляд, главного:
Національний банк залишається відданим своєму зобов’язанню щодо досягнення цілі з інфляції. Подальша монетарна політика спрямовуватиметься на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки.

Это выглядит как объявление об изменении монетарной политики. Изменение не в худшую сторону. Я когда-то ругался, что НБУ слишком рьяно пытается достичь единственной цели.
Мои опасения о возможном продолжении роста инфляции НБУ подтвердил, но теперь он считает вполне допустимым кратковременный выход из целевого диапазона. При этом НБУ прогнозирует, что возвращение в целевой диапазон произойдет само собой.
Очень хочется надеяться, что прогноз окажется верным, но если нет, НБУ обещает вернуться к борьбе.


Жаль только, что до жирафа так долго доходило. Смягчать монетарную политику необходимо было начиная с марта-апреля, как это сделали все ключевые центральные банки мира. Спустя же 10 месяцев, помимо упущенных возможностей, неизбежно придется противостоять курсовому давлению на гривну, которое будет оказывать с одной стороны частичное восстановление спроса, стимулирующее потребление импорта, с другой - сворачивание QE в странах-эмитентам СКВ, поскольку там после гигантских программ эмиссии будут возвращаться к таргетированию инфляции
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:10

  Proofy написав:
  fin написав:Увидите в июне каким будет курс. Даже в мае.
что этому будет способствовать?
Все!
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:19

  zРадио написав:
  Сибарит написав:Т.к. я влез в обсуждение учетной ставки, хочется прокомментировать то, как свое решение объяснил НБУ. Постараюсь выделить основное в достаточно большом тексте канцелярского стиля.
Ответ на свое "предложение" я получил :)
Начну с, на мой взгляд, главного:
Національний банк залишається відданим своєму зобов’язанню щодо досягнення цілі з інфляції. Подальша монетарна політика спрямовуватиметься на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки.

Это выглядит как объявление об изменении монетарной политики. Изменение не в худшую сторону. Я когда-то ругался, что НБУ слишком рьяно пытается достичь единственной цели.
Мои опасения о возможном продолжении роста инфляции НБУ подтвердил, но теперь он считает вполне допустимым кратковременный выход из целевого диапазона. При этом НБУ прогнозирует, что возвращение в целевой диапазон произойдет само собой.
Очень хочется надеяться, что прогноз окажется верным, но если нет, НБУ обещает вернуться к борьбе.


Жаль только, что до жирафа так долго доходило. Смягчать монетарную политику необходимо было начиная с марта-апреля, как это сделали все ключевые центральные банки мира. Спустя же 10 месяцев, помимо упущенных возможностей, неизбежно придется противостоять курсовому давлению на гривну, которое будет оказывать с одной стороны частичное восстановление спроса, стимулирующее потребление импорта, с другой - сворачивание QE в странах-эмитентам СКВ, поскольку там после гигантских программ эмиссии будут возвращаться к таргетированию инфляции

Так ведь и начали с апреля...19 года :)
История смягчения монетарной политики:
с 12.06.2020.......6.00%
с 24.04.2020.......8.00%
с 13.03.2020.......10.00% (тот самый март, считаем вторым своевременным началом)
с 31.01.2020.......11.00%
с 13.12.2019.......13.50%
с 25.10.2019.......15.50%
с 06.09.2019.......16.50%
с 19.07.2019.......17.00%
с 26.04.2019.......17.50% (первое смягчение)
с 07.09.2018.......18.00% (ужесточение)
О достаточности смягчения можно спорить, хоть это и бессмысленно, поскольку никто из нас не обладает ни достаточными знаниями, ни достаточной информацией для определения оптимальной ставки, но факт смягчения налицо. Судя по тому, что инфляция стала расти при нынешней ставке, а именно она является стимулом для экономики, продержавшийся долгое время уровень был близок к оптимальному.
Сейчас речь о неужесточении вопреки возможности выхода из целевого коридора. Это несколько другое.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:21

  Lady_N написав:
  Proofy написав:
  fin написав:Увидите в июне каким будет курс. Даже в мае.
что этому будет способствовать?


Может быть ЭТО :?: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/717935.html
"Було зазначено, що в 2021 році очікується економічне зростання,

Так это не пояснение, это точно такой же необоснованный прогноз к которому хочется задать тот же вопрос: "что этому будет способствовать?". Неужто Дия? :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... h-rezerviv
Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів

Вот два фактора.
Один розовый - НБУ просто купается в валютных резервах.

Второй - вот такой -серый -реальная жизнь большинства сограждан:

Это только кажется,что там в ролике про тарифы и т.п., на самом деле ,там про состояние сограждан, которые просто офигевают в последнее время.
С одной стороны - вся ситуация в экономике похожа на поезд,который несется в глухую стену.
С другой стороны - ЗВР.
Обычно у нас курс нацвалюты неразрывно коррелировал с достаточностью ЗВР,
В этот раз как-то оно все по другому намечается.
Не могу объяснить,если честно.
Возможно просто навес ЗВР с одной стороны уравновешивает пирамида долгов с другой стороны.

Вот это стоит послушать.
Не припомню такого ролика за все 30 лет.
Стоит взглянуть,не пожалеете.
В нем закономерный результат экономики десятилетий,к чему пришли.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=Iw ... e=youtu.be
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:
  Proofy написав:что этому будет способствовать?


Может быть ЭТО :?: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/717935.html
"Було зазначено, що в 2021 році очікується економічне зростання,

Так это не пояснение, это точно такой же необоснованный прогноз к которому хочется задать тот же вопрос: "что этому будет способствовать?". Неужто Дия? :mrgreen:


Не только :wink: Еще зарплаты 4000$/мес. учителям, постройка 15 аэропортов и 5 глубоководных портов и т.д. по плану.. Ух, заживем :!: :mrgreen:

П.С. А пока что доллар в Николаеве 28,15-28,20/28,35-28,40
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... h-rezerviv

А тем временем на другой планете:
https://techcrunch.com/2021/01/18/samsu ... Z4uC6ZfnzU

"Суд Сеула назначил вице-президенту Samsung Electronics и главе Samsung Group Ли Чжэ Ену 2,5 года тюремного заключения по обвинению во взяточничестве. Коррупционный скандал вокруг Ена был связан с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.
Следствие установило, что близкая подруга Хе, Чхве Сун Силь, занималась вымогательством у крупных корпораций, в том числе и Samsung. После импичмента и обвинений в адрес Пак Кын Хе ее подругу в феврале 2018 года приговорили к 20 годам заключения. Сама же экс-президент получила 25 лет лишения свободы и штраф $17,8 млн за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток."
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48594 ... yi-bajdena

Індекси США оновили максимуми в день інавгурації Байдена
Основні індекси США 20 січня оновили рекорди. Торги Dow Jones і S&P 500 завершилися кращими для дня інавгурації показниками з 1985 року.
Про це повідомляє Marketwatch.
Зростання Nasdaq стало найкращим за історію спостережень в день інавгурації.
Показники основних біржових індексів США:
Dow Jones – 31 201,83 пункту (+ 0,88%);
S & P 500 – 3 854,21 пункту (+ 1,46%);
Nasdaq – 13 466,15 пункту (+ 2%).

Запомним этот день.

А тем временем плюс еще 1.9 трлн.

https://www.federalreserve.gov/monetary ... 0C03zK50qo

В 2008-м было меньше 1 трлн. (!)
Сейчас 7-ку перевалило.

Вот это горка.

План предусматривает прямые выплаты американцам в 1400 долларов, временное увеличение пособий по безработице и других социальных выплат, а также 400 млрд долларов на вакцинацию и другие меры против Covid-19.
Для реализации плана Америке придется увеличить государственный долг, но в долгосрочной перспективе Байден планирует залатать дыры в бюджете через повышение подоходного налога для богатых.

Обращаем внимание на последние слова.

Нам бы Байдена хоть на пол-годика.

Ведь потенциал превратиться в страну -экономического тигра все еще не утерян, настолько он фантастичен этот потенциал, что даже после тридцати лет такого...
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:25

  Автор77 написав:Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів

Вот два фактора.
Один розовый - НБУ просто купается в валютных резервах.


Настораживает, что ЗВР приблизился к уровню 12 года. Шерсть отросла, значит скоро будут стричь...

  Автор77 написав:Нам бы Байдена хоть на пол-годика.


Нам даже Байден не поможет :(
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 21 січ, 2021 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:29

  Амвросий написав:
  Автор77 написав:Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів

Вот два фактора.
Один розовый - НБУ просто купается в валютных резервах.


Настораживает, что ЗВР приблизился к уровню 12 года. Шерсть отросла, значит скоро будут стричь...

План по ЗВР НБУ виконає і перевиконає (як із таргетуванням інфляції за 2019)!
А що буде з економікою це парафія мінфіна а не НБУ.
https://fi202x.blogspot.com/
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