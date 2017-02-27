Додано: Чет 21 січ, 2021 21:56

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларівВот два фактора.Один розовый - НБУ просто купается в валютных резервах.Второй - вот такой -серый -реальная жизнь большинства сограждан:Это только кажется,что там в ролике про тарифы и т.п., на самом деле ,там про состояние сограждан, которые просто офигевают в последнее время.С одной стороны - вся ситуация в экономике похожа на поезд,который несется в глухую стену.С другой стороны - ЗВР.Обычно у нас курс нацвалюты неразрывно коррелировал с достаточностью ЗВР,В этот раз как-то оно все по другому намечается.Не могу объяснить,если честно.Возможно просто навес ЗВР с одной стороны уравновешивает пирамида долгов с другой стороны.Вот это стоит послушать.Не припомню такого ролика за все 30 лет.Стоит взглянуть,не пожалеете.В нем закономерный результат экономики десятилетий,к чему пришли.