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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7183718471857186
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:31

Амвросий
https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... h-rezerviv

старый анекдот.
- Гражданин водитель, будем платить штраф или как?
- Так я же ничего не нарушал!
- Не нарушал он, видите ли. А мои дети должны сидеть голодными и ждать, пока ты что-то нарушишь?
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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