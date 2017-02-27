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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:31
Амвросий https://news.finance.ua/ua/news/-/48597 ... h-rezerviv
старый анекдот.
- Гражданин водитель, будем платить штраф или как?
- Так я же ничего не нарушал!
- Не нарушал он, видите ли. А мои дети должны сидеть голодными и ждать, пока ты что-то нарушишь?
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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