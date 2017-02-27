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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7183718471857186
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48594 ... yi-bajdena
https://www.profinance.ru/news/2021/01/ ... -1-10.html

.........ABN Amro больше не ждет роста евро до $1.30, ждет падения до $1.10....

Противоречивый прогноз, если учитывать вот это :


https://www.profinance.ru/news/2021/01/ ... budet.html

............Европа на пороге новой рецессии, но стимулов больше не будет
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что экономика Еврозоны может снова погрузиться в рецессию, но дополнительные монетарные стимулы ей не нужны.

По словам Лагард, объем производства сократился в конце 2020 года, при этом падение не ограничится четвертым кварталом. Экономисты тоже прогнозируют спад в первые три месяца 2021 года, поскольку европейские страны вводят карантины и ограничения на фоне новой вспышки коронавируса.
Центробанк внимательно следит за укреплением евро, поскольку валютный курс сдерживает инфляцию, которая и так не дотягивает до целевых уровней ЕЦБ.

Лагард подтвердила, что ЦБ будет оказывать финансовую помощь до тех пор, пока это необходимо. При этом она подчеркнула, что правительства должны поддерживать расходы в прежних объемах и следить за процессом восстановления.

«Мы уверены, что фискальная поддержка по-прежнему необходима. Однако мы рекомендуем делать ее как можно более адресной и ограниченной по времени, учитывая то, что мы надеемся на восстановление в течение 2021 года, возможно, во втором полугодии», — отметила она..................


Этот материал интересен не только в контексте - кто сильнее евро, или доллар.

Но и в контексте как в Европе с осторожностью подходят к вопросу о скорости и величине экономического восстановления.
Консерваторы так сказать.

И как это диссонирует с нашим украинским "хором мальчиков",

о том, что такого успешного мега взрывного года экономика Украины еще никогда не знала.

В хоре не только Кухар и Найман, но и Фурса, а также все-все-все.
Ни одного негативного прогноза не довелось в последнее время почитать.
И даже Крамаренко,редактор "Деньги" пишет о том, что курс гривны может быть не только 26-50, но и 25 "плюс".

С оптимизмом явный перебор мне кажется.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Ни одного негативного прогноза не довелось в последнее время почитать
у меня сплошные негативные прогнозы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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