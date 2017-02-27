Додано: Чет 21 січ, 2021 23:21

.........ABN Amro больше не ждет роста евро до $1.30, ждет падения до $1.10....Противоречивый прогноз, если учитывать вот это :............Европа на пороге новой рецессии, но стимулов больше не будетГлава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что экономика Еврозоны может снова погрузиться в рецессию, но дополнительные монетарные стимулы ей не нужны.По словам Лагард, объем производства сократился в конце 2020 года, при этом падение не ограничится четвертым кварталом. Экономисты тоже прогнозируют спад в первые три месяца 2021 года, поскольку европейские страны вводят карантины и ограничения на фоне новой вспышки коронавируса.Центробанк внимательно следит за укреплением евро, поскольку валютный курс сдерживает инфляцию, которая и так не дотягивает до целевых уровней ЕЦБ.Лагард подтвердила, что ЦБ будет оказывать финансовую помощь до тех пор, пока это необходимо. При этом она подчеркнула, что правительства должны поддерживать расходы в прежних объемах и следить за процессом восстановления.«Мы уверены, что фискальная поддержка по-прежнему необходима. Однако мы рекомендуем делать ее как можно более адресной и ограниченной по времени, учитывая то, что мы надеемся на восстановление в течение 2021 года, возможно, во втором полугодии», — отметила она..................Этот материал интересен не только в контексте - кто сильнее евро, или доллар.Но и в контексте как в Европе с осторожностью подходят к вопросу о скорости и величине экономического восстановления.Консерваторы так сказать.И как это диссонирует с нашим украинским "хором мальчиков",о том, что такого успешного мега взрывного года экономика Украины еще никогда не знала.В хоре не только Кухар и Найман, но и Фурса, а также все-все-все.Ни одного негативного прогноза не довелось в последнее время почитать.И даже Крамаренко,редактор "Деньги" пишет о том, что курс гривны может быть не только 26-50, но и 25 "плюс".С оптимизмом явный перебор мне кажется.