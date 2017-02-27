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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7183718471857186
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48594 ... yi-bajdena
https://www.profinance.ru/news/2021/01/ ... -1-10.html

.........ABN Amro больше не ждет роста евро до $1.30, ждет падения до $1.10....

Противоречивый прогноз, если учитывать вот это :


https://www.profinance.ru/news/2021/01/ ... budet.html

............Европа на пороге новой рецессии, но стимулов больше не будет
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что экономика Еврозоны может снова погрузиться в рецессию, но дополнительные монетарные стимулы ей не нужны.

По словам Лагард, объем производства сократился в конце 2020 года, при этом падение не ограничится четвертым кварталом. Экономисты тоже прогнозируют спад в первые три месяца 2021 года, поскольку европейские страны вводят карантины и ограничения на фоне новой вспышки коронавируса.
Центробанк внимательно следит за укреплением евро, поскольку валютный курс сдерживает инфляцию, которая и так не дотягивает до целевых уровней ЕЦБ.

Лагард подтвердила, что ЦБ будет оказывать финансовую помощь до тех пор, пока это необходимо. При этом она подчеркнула, что правительства должны поддерживать расходы в прежних объемах и следить за процессом восстановления.

«Мы уверены, что фискальная поддержка по-прежнему необходима. Однако мы рекомендуем делать ее как можно более адресной и ограниченной по времени, учитывая то, что мы надеемся на восстановление в течение 2021 года, возможно, во втором полугодии», — отметила она..................


Этот материал интересен не только в контексте - кто сильнее евро, или доллар.

Но и в контексте как в Европе с осторожностью подходят к вопросу о скорости и величине экономического восстановления.
Консерваторы так сказать.

И как это диссонирует с нашим украинским "хором мальчиков",

о том, что такого успешного мега взрывного года экономика Украины еще никогда не знала.

В хоре не только Кухар и Найман, но и Фурса, а также все-все-все.
Ни одного негативного прогноза не довелось в последнее время почитать.
И даже Крамаренко,редактор "Деньги" пишет о том, что курс гривны может быть не только 26-50, но и 25 "плюс".

С оптимизмом явный перебор мне кажется.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Ни одного негативного прогноза не довелось в последнее время почитать
у меня сплошные негативные прогнозы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:20

  Сибарит написав:О достаточности смягчения можно спорить, хоть это и бессмысленно, поскольку никто из нас не обладает ни достаточными знаниями, ни достаточной информацией для определения оптимальной ставки, но факт смягчения налицо


Вы скромничаете )) Сами ведь регулярно мониторите объемы предложения денег, и, не стану ворошить далекое прошлое - 2019-й, но весной-летом 2020-го они были явно недостаточны. Настолько недостаточны и дефицитны, что даже Минфин, являющийся первоклассным заемщиком, не смогли обеспечить столь необходимым дешевым ресурсом. Про реальный сектор экономики я вообще молчу - тот на голодном пайке уже давно, хотя остро нуждается в поддержке больше года

  Сибарит написав:Судя по тому, что инфляция стала расти при нынешней ставке, а именно она является стимулом для экономики, продержавшийся долгое время уровень был близок к оптимальному


Стала расти, согласен. Но НБУ здесь - не маркетмейкер. Инфляцию сегодня разгоняют две вещи: 1) мировой рынок коммодов, реагирующий ростом цен на снижение индекса доллара (маркетмейкер - ФРС) и 2) обоснованный коррупцией, а не рыночными факторами, рост стоимости услуг монополий (маркетмейкеры - олигархи)
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 22 січ, 2021 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:22

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/485975/nbu-polipshyv-prognoz-shhodo-rozmiru-mizhnarodnyh-rezerviv
Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів

Вот два фактора.
Один розовый - НБУ просто купается в валютных резервах.

Второй - вот такой -серый -реальная жизнь большинства сограждан:

Это только кажется,что там в ролике про тарифы и т.п., на самом деле ,там про состояние сограждан, которые просто офигевают в последнее время.
С одной стороны - вся ситуация в экономике похожа на поезд,который несется в глухую стену.
С другой стороны - ЗВР.
Обычно у нас курс нацвалюты неразрывно коррелировал с достаточностью ЗВР,
В этот раз как-то оно все по другому намечается.
Не могу объяснить,если честно.
Возможно просто навес ЗВР с одной стороны уравновешивает пирамида долгов с другой стороны.

Вот это стоит послушать.
Не припомню такого ролика за все 30 лет.
Стоит взглянуть,не пожалеете.
В нем закономерный результат экономики десятилетий,к чему пришли.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=Iw ... e=youtu.be

Верха захлестнула социопатия.
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