Додано: Нед 24 січ, 2021 19:18

vitaliian написав: Alex2007 написав: Если б кто-то достоверно знал бы, как выйти из этой ловушки и постоянного падения...

У нас множество политологов и социологов 20-30 лет пытаются найти ответ на этот вопрос - много разговоров, аналитики, только результат нулевой (если не сказать, отрицательный). Если б кто-то достоверно знал бы, как выйти из этой ловушки и постоянного падения...У нас множество политологов и социологов 20-30 лет пытаются найти ответ на этот вопрос - много разговоров, аналитики, только результат нулевой (если не сказать, отрицательный).

мне ответ на этот вопрос давно известен, государство должно начать уважать собственных граждан. При брежневском совке людей уважали больше, чем сейчас...



еще рекомендую к прочтению вот эту книгу https://webveblen.files.wordpress.com/2 ... emoglu.pdf мне ответ на этот вопрос давно известен,. При брежневском совке людей уважали больше, чем сейчас...еще рекомендую к прочтению вот эту книгу

все было периодами и по приказу сверху:-маршалам майоры зубы выбивали и мочились на них-потом развенчание культа личности ...амнистия...оттепель-потом застой и всякие публичные байки о человеке и дружбе народов (можно было заработать реальный срок 15 суток за слово "чурка")-но всё это шоу для пионеров, а когда даже по случайности попадаешь в отделение милиции, что там зверье водилось во все времена и 50е и 60е и 70е и 80ебыли в 1982г в дежурстве ДНД от институте по городу , нас направили в район Автовокзала ( вулиця Колонтаївська, 58), так там в здании вокзала ютилось много народу (и не все собирались в дорогу), лейтенант милиции вычислил одну женщину (лет 45-48) и так крыл ее матом и грозил "покарать" ее по всякому, бедная перепуганная женщина сняла с головы платок , намочила его быстро ,упала на колени и стала протирать лейтенанту сапоги , нас было человек 5-6 студентов, мы были реально в шоке...стали выговаривать лейтенанту за грубость и неуважениепричина его ярости была проста-та женщина недавно освободилась из мест заключения(штамп был в паспорте) и плакала ,просила пожалеть, мол ей негде ночевать и некуда идти, просила разрешить побыть в здании автовокзалалейтенант нам объяснил, что тетка не зря тут околачивается, мол пасет когда кто-то потеряет бдительность и украдет вещинам было по 18-19 лет, после дружины вернулись в экипаж и весь вечер обговаривали эту историю (мы реально были в шоке, потому как столкнулись с такой грубостью работников милиции впервые, но сейчас спустя 40 лет всё выглядит почти комедийно)а вообще и тогда в милиции забивали насмерть людей (редко, но было)