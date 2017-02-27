Alex2007 написав:Если б кто-то достоверно знал бы, как выйти из этой ловушки и постоянного падения... У нас множество политологов и социологов 20-30 лет пытаются найти ответ на этот вопрос - много разговоров, аналитики, только результат нулевой (если не сказать, отрицательный)
та всё они знают. нужно производить больше товаров (услуг) пользующиеся спросом, чем потребляем. если развивать "производство" не хотим или не можем то можно уменьшить потребление. это гораздо проще. один из вариантов сворачивания потребления это планомерное уменьшение населения. этот вариант наверное и выбрали.
Alex2007 написав:Если б кто-то достоверно знал бы, как выйти из этой ловушки и постоянного падения... У нас множество политологов и социологов 20-30 лет пытаются найти ответ на этот вопрос - много разговоров, аналитики, только результат нулевой (если не сказать, отрицательный).
мне ответ на этот вопрос давно известен, государство должно начать уважать собственных граждан. При брежневском совке людей уважали больше, чем сейчас...
все было периодами и по приказу сверху: -маршалам майоры зубы выбивали и мочились на них -потом развенчание культа личности ...амнистия...оттепель -потом застой и всякие публичные байки о человеке и дружбе народов (можно было заработать реальный срок 15 суток за слово "чурка") -но всё это шоу для пионеров, а когда даже по случайности попадаешь в отделение милиции, что там зверье водилось во все времена и 50е и 60е и 70е и 80е
были в 1982г в дежурстве ДНД от институте по городу , нас направили в район Автовокзала ( вулиця Колонтаївська, 58), так там в здании вокзала ютилось много народу (и не все собирались в дорогу), лейтенант милиции вычислил одну женщину (лет 45-48) и так крыл ее матом и грозил "покарать" ее по всякому, бедная перепуганная женщина сняла с головы платок , намочила его быстро ,упала на колени и стала протирать лейтенанту сапоги , нас было человек 5-6 студентов, мы были реально в шоке...стали выговаривать лейтенанту за грубость и неуважение причина его ярости была проста-та женщина недавно освободилась из мест заключения(штамп был в паспорте) и плакала ,просила пожалеть, мол ей негде ночевать и некуда идти, просила разрешить побыть в здании автовокзала лейтенант нам объяснил, что тетка не зря тут околачивается, мол пасет когда кто-то потеряет бдительность и украдет вещи нам было по 18-19 лет, после дружины вернулись в экипаж и весь вечер обговаривали эту историю (мы реально были в шоке, потому как столкнулись с такой грубостью работников милиции впервые, но сейчас спустя 40 лет всё выглядит почти комедийно) а вообще и тогда в милиции забивали насмерть людей (редко, но было)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:а вообще и тогда в милиции забивали насмерть людей (редко, но было)
я не говорил что брежневский совок это эталон человеколюбия, но в нашей истории мне сложно припомнить эпоху когда людей уважали больше, чем при Брежневе. Смотришь фильм Афоня и умиляешься, весь коллектив за него переживал, сейчас бы вышвырнули и через 5 минут забыли. Конечно Афоня не был двигателем экономики, но лояльность власти к нему была сильным мотивационным фактором для окружающих, считалось что справедливость есть и каждый получает то чего заслуживает (и даже больше). А когда нет справедливости, какая мотивация работать? всё равно всё отберут в тот или иной способ.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Автор77 написав:Думаю - в домохозяйствах - та же история ? Многие стали особо тщательно следить за тратами, оптимизировать, покупать не у первого попавшегося, а у того, кто предложит то же самое ,но за меньшую цену.
О рациональности покупок говорить сложно. Я, например, считаю, что сферический потребитель в вакууме - идиот. Но то, что у него стало меньше денег - это бесспорный факт. В 2020-м общие расходы вообще превышали общие доходы (т.е. общие сбережения падали), и это еще инфляция не начала себя проявлять... В домохозяйствах наблюдается превалирование потребительских расходов над актуальными доходами- Данилишин https://hvylya.net/news/221915-ukraincy ... hto-dalshe
lapay написав:Якщо турки чи китайці можуть зробити дешевше, то, може, треба менше своїм красти?
Не смеши людей. У кого воруют украинские производители, которых по всем фронтам теснят импортеры? У самих себя что-ли? Нет, таково экономическое окружение, и формирует его государство
Shaman написав: падение промпроизводства - с одной стороны грустно, с другой стороны - объективная реальность. какие выводы/предложения?
У торговцев импортом и компрадоров сейчас запылает, но рецепты весьма несложные:
1) уравновешивание внешнеготоргового сальдо паритетным обменным курсом (ситуативно это значит ослабление гривны на 20-25%);
2) отмена налога на прибыль и внедрение налога на выведенный капитал, сюда же - усиление таможенного контроля и фискализация всей торговли импортом в стране;
3) закон о локализации, несмотря на озабоченность "семипосольщины" и прочих внешних бенефициаров (последняя капля - это передача туркам 11-миллиардного контракта на строительство моста в Кременчуге, а они, напомню, даже рабочих сюда импортируют);
4) и уменьшение коррупции в сфере энергетики, бьющей по себестоимости промпроизводства (мораторий на увеличение гарантированного выкупа государством т.н. зеленой электроэнергии, а также ликвидация специальных тарифов для тепловой)
1) о том, что курс надо держать низким - я постоянно говорю. но держать, а не девальвировать резко - т.е. постоянная постепенная девальвация.
2) хз, не знаю
3) поддержка отечественного производства - да. но правильно. просто запрет - не выход, не будет стимула развиваться у местных. тут может быть интересен и опыт РФ: прикручиваешь колеса - плати утильсбор. не хочешь платить - открывай локализованное производство. если говорим про конкуренцию - у зарубежных производителей есть доступ к дешевым кредитам, у нас - нет - надо равнять шансы.
4) а здесь не согласен от слова совсем. зеленая энергетика - походу с ценой промахнулись. балансировать тоже оказались не готовы. но генерации-то построили. думать надо было, когда подписывали новые контракты - там походу не только коррупция, но и обычный "проффесионализм". и если мы хотим, чтобы у нас строили новые производства - нужна замануха - или дешевая рабочая сила, или льготы по налогам, или гарантированный выкуп. а у нас - оформить землю - занеси, получить мощность по э/э - заплати, получить воду - еще ценник. хотя земли и э/э у нас пока выше крыши я уже молчу про то, что нормативная стоимость земли у нас, от которой считается налог на землю, - просто космическая
Shaman написав:1) о том, что курс надо держать низким - я постоянно говорю. но держать, а не девальвировать резко - т.е. постоянная постепенная девальвация.
Не спорю. Быстрая девальвация - это всегда шок. Я тоже за то, чтобы мы сбрасывали дисбалансы мягко и перманентно. Но возможность опять упущена, поэтому и будущая девальвация будет в форме высокой ступени, с которой мы больно упадем - как в 2008-м и 2014-м
Shaman написав:2) хз, не знаю
Это мотивировано тем, что импортер платит взятки, уменьшая цену своего товара (минимизируя пошлины и НДС, который ему компенсировали в родной стране производства), а локальный производитель - за возможность произвести продукт, т.е. увеличивая его цену. В равных условиях многие сегменты украинский бизнес бы не проиграл. Победить коррупцию, наверно, невозможно, но урановновесить условия путем более жесткого контроля границы точно можно. И это то, что можно сделать не оглядываясь ни на какую внешнюю политику...
Shaman написав:3) поддержка отечественного производства - да. но правильно. просто запрет - не выход, не будет стимула развиваться у местных. тут может быть интересен и опыт РФ: прикручиваешь колеса - плати утильсбор. не хочешь платить - открывай локализованное производство. если говорим про конкуренцию - у зарубежных производителей есть доступ к дешевым кредитам, у нас - нет - надо равнять шансы.
Да, примерно сходимся. Я имел в виду мягкие стимулирующие условия локализации с либеральным и оперативным пакетом всех разрешительных и инфраструктурных ресурсов для иностранного инвестора
Shaman написав:4) а здесь не согласен от слова совсем. зеленая энергетика - походу с ценой промахнулись. балансировать тоже оказались не готовы. но генерации-то построили. думать надо было, когда подписывали новые контракты - там походу не только коррупция, но и обычный "проффесионализм".
Поэтому я и предлагаю мораторий на увеличение закупок ГарПока, а не отказ от исполнения уже взятых обязательств
Alex2007 написав:Если б кто-то достоверно знал бы, как выйти из этой ловушки и постоянного падения... У нас множество политологов и социологов 20-30 лет пытаются найти ответ на этот вопрос - много разговоров, аналитики, только результат нулевой (если не сказать, отрицательный).
мне ответ на этот вопрос давно известен, государство должно начать уважать собственных граждан.
тут вот какой нюанс - государство ни с того ни с сего не начнет системно уважать своих граждан, стоять лицом к ним, а не задом, и учитывать мнение большинства - типа вчера ненавидело, а сегодня вдруг опомнилось. Для того чтобы это случилось и нужна та самая смена элит, т.е. лиц, возглавляющих это государство и влиятельных сил. А вот как их сменить - остается вопросом. Выборы у нас не помогают (может почаще нужно делать их, чтобы сделать бизнес-вложения в политику нерентабельными), революции тоже не очень ("результатами пользуются подонки"). Я ж поэтому и писал вчера, что если будут Жестко выносить нынешних (бунт / революция / переворот) - это по сути очередные малопредсказуемые дальнейшие события и последствия. Вот такая вот задачка со многими неизвестными
а за книгу спасибо - почитаю, может найду какие-то ответы для себя.
Moneta написав:По информации LB.ua, уже сейчас можно с абсолютной уверенностью сказать, что в скором времени надеяться на очередной транш оснований нет. Заявления и прогнозы о том, что деньги могут быть в первом квартале практически безосновательны. В Украине не только не решили проблемы, которые возникли во второй половине 2020 года и затормозили пересмотр программы, но и добавили новых.
Хорошо, если так. Чем меньше нам дадут, тем лучше - быстрее случится девальвация и быстрее вынесут клоунов из Рады вместе в главным клоуном. Самая паскудная власть за все года, сама наглая и безответственная.
вы верите в очередной майдан??? Или зеленые сами уйдут? Кто выйдет на улицы? Импичмент при большинстве в раде? У нас только один президент не досидел до конца срока и то чуть чуть. Реванш порошенко? Кто будет платить за майдан? Возможно но маловероятно. Если что-то и будет, то развалиться Украина как завещал нам слуга народа в Сериале . Вы думаете мы опять покажем браттям нашим меньшим как надо протестовать ? Ибо что то они после того как отпочковались от Киевской Руси (Матери городов русских) совсем слабовольные стали, смотрю я на них в Минске и москве, аж жалко становиться ... что бы у нас началось все знают Извиняюсь за политику , но воскресенье чуток можно ... смотрю как этих пакуют в автозаки и аж жалко ...наши бы спалили эти автозаки
Востаннє редагувалось yama в Нед 24 січ, 2021 23:06, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Alex2007 написав:Striker, К сожалению, у нас каждая последующая власть всё паскуднее, продажнее и наглее чем предыдущая. Поэтому вероятность что произойдет смена этой тенденции стремится к нулю. Тем более если дело дойдет до выноса в буквальном смысле - это уже наравне с чп. Что делать? - хз.
Особенно если не хочеться в имиграцию
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
prodigy написав: не нагнетайте, Общая сумма внешнего государственного долга всех стран мира составляет более 70 600 000 млн долларов США.
рост объемов ОВГЗ говорит о том, что власть не умеет управлять страной и это аукнется для населения в течении следующих 10-20 лет...т.е. для людей , рожденных в 90-е годы не будет ни перспективы, ни пенсии... но на ближайшие 3-4 года ничего критического не произойдет (потому как у страны еще остается небольшой запас прочности) https://nonews.co/directory/lists/count ... ernal-debt
каково соотношение ВВП к внешнему долгу у этих стран и у Украины ? я могу посчитать но уже ложусь спать Я почему-то уверен что у Украины один из наиболее больших внешних долгов по сравнению с ВВП
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України