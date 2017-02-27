Striker написав:Давно заметил, что аналитики Forex Club постят тут какую-то дичь. Захотел в этом убедиться и сделал репост их аналитики на всеобщее обозрение. Просто такое постится тут на постоянной основе, на финансовом портале.
Не постять тут ніякого теханалізу на постійній основі. А якщо іноді і проскакує то, як правило, на це увагу не звертають. Forex Club - це така собі онлайн-обмінка. Заробіток їхній як і у звичайної обмінки - із маржі. Просто в онлайні є можливість "розганяти" обороти обміну за рахунок залучення нових клієнтів без прив'язки до регіону. А такі прогнози - це типу інформаційна підтримка клієнтів.
Ф. 28,10-13/28,20-25. Від ранку трішки підтягнули біди і зменшили маржу. Боковик.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
"" Это мотивировано тем, что импортер платит взятки, уменьшая цену своего товара (минимизируя пошлины и НДС, который ему компенсировали в родной стране производства), а локал ьный производитель - за возможность произвести продукт, т.е. увеличивая его цену. В равных условиях многие сегменты украинский бизнес бы не проиграл. Победить коррупцию, наверно, невозможно, но урановновесить условия путем более жесткого контроля границы точно можно. И это то, что можно сделать не оглядываясь ни на какую внешнюю политику...
Здравствуйте , Знатоки импорта . Полежал в обнимку с кислородом, почитал" Добрые пожелания ". Здоровья ВАМ И Удачи .
Ну , что начнем !? У вас заключен импортный контракт с производителем . Т .Е у вас есть разрешение на перевод в страну-импортер той валюты в которой заключен контракт .Сумма контракта указана в договоре .Разрешение выдает , ну например "БАНК Польский" Вы заказали машину и поехали за импортом . У каждого перевозчика есть ЦМР, Документы перевозчика на груз . Они заполняются на таможне страной отправителем . В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, таких как счет-фактура . товарно-транспортные накладные , экспортная декларация, указывается сколько товара поштучно, какой товар номенклатурно ,вес брутто и вес нетто , количество поддонов , и СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА .КОД ТОВАРА . В СЧЕТ ФАКТУРЕ УКАЗЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ таможенного оформления , которое суммируется к стоимости товара . Все ! Приехала машинка к польской границе . Вытащил водила документы , и потрусил к цельнникам . Заходит , называет номер СМР и ,О чудо она светится в компе .
Радио подскажите , где тут можно что то занизить ? Одна строка не бьет и производитель НЕ ПОЛУЧИТ ВОЗВРАТ НДС. Никто не проштампует и не подпишет экспортную декларацию, с КОТОРОЙ ТЕБЕ заезжать на таможенную территорию Украины .
Ладно , Заехали на таможенную территорию Украину . Все документы на стол ! СМР , счет -фактура , това.... транс накал. ЭКСПОРТНАЯ декларация . Тут как бы начинается компьютерная сверка ! Хоть одна строка не бьет , запорс на сопредельную территорию и арест грузоперевозка . Где вес , груз , поддоны ,какова стоимость ? Прошлые перевозки , индикативная цена на товар ???
Обьясните где тут можно что подменить ? Поменять ВСЕ документы ? Первый вопрос почему цены в контракте не соответствуют ценам в инвойсе ? ИНДИКАТИВНАЯ ЦЕНА ! Ни один таможенник не пойдет на эту фигню, это же кратчайший путь в тюрьму .
Ладно ,добрались до места таможенной очистки . Первое , что ? Машина заезжает на площадку и сразу на весы . Пусть только не будет соответствия !(по моему3-5 проц). Водила несется подаваться на распределение . Положил доки на стол распределяющему и обратно спать в машину .
Наступает пора получателя с брокером . Все в обратном порядке. Вес , стоимость ,.......... И ты попадаешь (ВСЕ И ВСЕГДА ) В ТАРИФЫ ..... Добрые глаза тарификанта слезятся от любви к вам и вашему товару . Ай , какая неудача говорит смотря на звезды ! Вы занизили стоимость товара . Как, кричишь ты ? Чем громче крик , тем больше сумма надбавки . Ну ,да тут можно ........, но представляете себе риск таможенника ?
Вот покажите мне , где можно обмануть ? К конечной сумме товара суммируется стоимость автоперевозки . Справка дается перевозчиком , сами понимаете ни кто не хочет лишиться авто и получить штраф. Дале идет милая процедура фито , радиационного ......ну и т.д. Потом тебе вручают сумму НДС и ты платишь . Право , НУ НЕЛЬЗЯ не владея предметом писать подобные обвинения импортерам . Дело ведь не в импорте , а качественном товаре который мы в таких тяжелых условиях привезти потребителям и еще заработать ! ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ? Почитав что вы пишите про импорт , я раздавил шприц .
Извините меня все пожалуйста , но по другому , более коротко нельзя было . С Уважением Семинарист Холява .
Прошу Прощения , но сначала идет фитоконтроль , а потом дальнейшая очистка .
Востаннє редагувалось холява в Пон 25 січ, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Фактор 25 числа заканчивается - массовое использование кредитных средств в предновогодние праздники и закрытие валютой тех расходов подходит к концу. Теперь путь на 29 открыт.
шутка зачетная
Та да, учитывая, что расчётная дата 25 число - это какой-то ПриватБанк, где большинство клиентов, которые пользуются кредитками, вообще не имеют никакого отношения к валюте. Не говоря даже о том, чтобы специально менять валюту (по неадекватному курсу) под погашение кредитки.
Zebra написав:Фактор 25 числа заканчивается - массовое использование кредитных средств в предновогодние праздники и закрытие валютой тех расходов подходит к концу. Теперь путь на 29 открыт.
шутка зачетная
Та да, учитывая, что расчётная дата 25 число - это какой-то ПриватБанк, где большинство клиентов, которые пользуются кредитками, вообще не имеют никакого отношения к валюте. Не говоря даже о том, чтобы специально менять валюту (по неадекватному курсу) под погашение кредитки.
Чтобы не писать много буков, коротко: прошли те времена, когда физики хоть как-то влияли на курс. Он сейчас формируется на межбанке.
Попри перевиконання плану за надходженнями держбюджету на 2020 рік на 0,8%, план видатків недовиконали на 5% - на 67,3 мільярда гривень, а дефіцит - найбільший за 10 років.
Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.
Найбільше від плану відійшли видатки на МОЗ та Мінсоцполітики.
Міністерство охорони здоров’я профінансували на 7,7% менше плану (10,5 млрд грн), з яких, зокрема, 2,1 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального заходу, тестів, обладнання та доплати працівникам лабораторій МОЗ (кошти Фонду боротьби з COVID-19). Мінсоцполітики недоотримало 5,8 млрд грн, з яких 4,7 млрд грн - на "карантинні" виплати Пенсійного фонду.
Також, повідомляє РП, на 4 млрд грн (4,2%) не виконаний план видатків Укравтодору, Мінекономіки - на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН - на 3,7 млрд грн (8,2%), МВС - на 2,9 млрд грн (2,8%), Міноборони - на 1,6 млрд грн (1,4%).
"За усталеною практикою деякі видатки "освоюються" наприкінці року. Упродовж року окремі видатки були менші запланованих, а у грудні - вдвічі більші ніж середньомісячні. А це збільшує ризики неефективного використання коштів", - прокоментував голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Зазначається, що за деякими бюджетними програмами усі річні видатки були проведені в останній місяць року. Через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету на 83,4 млрд грн (27,8%) менший плану і становив 217 млрд грн, що в межах встановленого у законі граничного обсягу - 298 млрд грн.
"Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит державного бюджету зріс у 2,7 раза і став найбільшим за останні десять років", - сказав Пацкан.
Він також зауважив, що доходи державного бюджету у 2020 році становили 1,76 трлн грн, що на 9 млрд грн (0,8%) більше плану.
Перевиконано на 40,4 млрд грн (47%) план надходжень із ПДВ із вироблених в України товарів з урахуванням бюджетного відшкодування, а також з акцизного податку - на 9,8 млрд грн (7,6%).
Менше плану надійшло ПДВ із ввезених на митну територію України товарів — майже на 30 млрд грн (9,8%); плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор — 4,4 млрд грн (100%).
Голова Рахункової палати зауважив, що внаслідок недоотримання державних запозичень на 46,5 млрд грн (6,8%), не виконано і план надходжень для фінансування держбюджету на 44,8 млрд грн (6,5%).
"Від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету). Цей обсяг майже на 66% перевищив витрати на погашення держборгу, що призвело до його збільшення", - зазначають у Палаті. Водночас за грудень залучено 27% усіх держзапозичень.
Також недовиконали план за запозиченнями: від держоблігацій (ОВДП) отримано 389 млрд грн, що менше плану на 22 млрд грн (5,4%). Надходження від державних зовнішніх запозичень становили 249,5 млрд грн, що на 24,5 млрд грн, або 8,9% менше плану.