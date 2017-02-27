Додано: Пон 25 січ, 2021 13:18

Zрадио.



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Это мотивировано тем, что импортер платит взятки, уменьшая цену своего товара (минимизируя пошлины и НДС, который ему компенсировали в родной стране производства), а локал ьный производитель - за возможность произвести продукт, т.е. увеличивая его цену. В равных условиях многие сегменты украинский бизнес бы не проиграл. Победить коррупцию, наверно, невозможно, но урановновесить условия путем более жесткого контроля границы точно можно. И это то, что можно сделать не оглядываясь ни на какую внешнюю политику...



Здравствуйте , Знатоки импорта .

Полежал в обнимку с кислородом, почитал" Добрые пожелания ".

Здоровья ВАМ И Удачи .



Ну , что начнем !?

У вас заключен импортный контракт с производителем .

Т .Е у вас есть разрешение на перевод в страну-импортер той валюты в которой заключен контракт .Сумма контракта указана в договоре .Разрешение выдает , ну например "БАНК Польский"

Вы заказали машину и поехали за импортом .

У каждого перевозчика есть ЦМР, Документы перевозчика на груз .

Они заполняются на таможне страной отправителем .

В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, таких как счет-фактура . товарно-транспортные накладные , экспортная декларация, указывается сколько товара поштучно, какой товар номенклатурно ,вес брутто и вес нетто , количество поддонов , и СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА .КОД ТОВАРА .

В СЧЕТ ФАКТУРЕ УКАЗЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ таможенного оформления , которое суммируется к стоимости товара .

Все !

Приехала машинка к польской границе .

Вытащил водила документы , и потрусил к цельнникам .

Заходит , называет номер СМР и ,О чудо она светится в компе .



Радио подскажите , где тут можно что то занизить ?

Одна строка не бьет и производитель НЕ ПОЛУЧИТ ВОЗВРАТ НДС.

Никто не проштампует и не подпишет экспортную декларацию, с КОТОРОЙ ТЕБЕ заезжать на таможенную территорию Украины .



Ладно , Заехали на таможенную территорию Украину .

Все документы на стол !

СМР , счет -фактура , това.... транс накал. ЭКСПОРТНАЯ декларация .

Тут как бы начинается компьютерная сверка !

Хоть одна строка не бьет , запорс на сопредельную территорию и арест грузоперевозка .

Где вес , груз , поддоны ,какова стоимость ?

Прошлые перевозки , индикативная цена на товар ???



Обьясните где тут можно что подменить ?

Поменять ВСЕ документы ?

Первый вопрос почему цены в контракте не соответствуют ценам в инвойсе ?

ИНДИКАТИВНАЯ ЦЕНА !

Ни один таможенник не пойдет на эту фигню, это же кратчайший путь в тюрьму .



Ладно ,добрались до места таможенной очистки .

Первое , что ?

Машина заезжает на площадку и сразу на весы .

Пусть только не будет соответствия !(по моему3-5 проц).

Водила несется подаваться на распределение .

Положил доки на стол распределяющему и обратно спать в машину .



Наступает пора получателя с брокером .

Все в обратном порядке.

Вес , стоимость ,..........

И ты попадаешь (ВСЕ И ВСЕГДА ) В ТАРИФЫ .....

Добрые глаза тарификанта слезятся от любви к вам и вашему товару .

Ай , какая неудача говорит смотря на звезды !

Вы занизили стоимость товара .

Как, кричишь ты ?

Чем громче крик , тем больше сумма надбавки .

Ну ,да тут можно ........, но представляете себе риск таможенника ?



Вот покажите мне , где можно обмануть ?

К конечной сумме товара суммируется стоимость автоперевозки .

Справка дается перевозчиком , сами понимаете ни кто не хочет лишиться авто и получить штраф.

Дале идет милая процедура фито , радиационного ......ну и т.д.

Потом тебе вручают сумму НДС и ты платишь .

Право , НУ НЕЛЬЗЯ не владея предметом писать подобные обвинения импортерам .

Дело ведь не в импорте , а качественном товаре который мы в таких тяжелых условиях привезти потребителям и еще заработать !

ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ?

Почитав что вы пишите про импорт , я раздавил шприц .



Извините меня все пожалуйста , но по другому , более коротко нельзя было .

С Уважением Семинарист Холява .



Прошу Прощения , но сначала идет фитоконтроль , а потом дальнейшая очистка .