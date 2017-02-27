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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7198719972007201>
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:18

  Striker написав:Давно заметил, что аналитики Forex Club постят тут какую-то дичь. :lol:
Захотел в этом убедиться и сделал репост их аналитики на всеобщее обозрение. Просто такое постится тут на постоянной основе, на финансовом портале. :shock:

Не постять тут ніякого теханалізу на постійній основі. А якщо іноді і проскакує то, як правило, на це увагу не звертають.
Forex Club - це така собі онлайн-обмінка. Заробіток їхній як і у звичайної обмінки - із маржі. Просто в онлайні є можливість "розганяти" обороти обміну за рахунок залучення нових клієнтів без прив'язки до регіону. А такі прогнози - це типу інформаційна підтримка клієнтів.

Ф. 28,10-13/28,20-25. Від ранку трішки підтягнули біди і зменшили маржу. Боковик.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:18

Zрадио.

""
Это мотивировано тем, что импортер платит взятки, уменьшая цену своего товара (минимизируя пошлины и НДС, который ему компенсировали в родной стране производства), а локал ьный производитель - за возможность произвести продукт, т.е. увеличивая его цену. В равных условиях многие сегменты украинский бизнес бы не проиграл. Победить коррупцию, наверно, невозможно, но урановновесить условия путем более жесткого контроля границы точно можно. И это то, что можно сделать не оглядываясь ни на какую внешнюю политику...

Здравствуйте , Знатоки импорта .
Полежал в обнимку с кислородом, почитал" Добрые пожелания ".
Здоровья ВАМ И Удачи .

Ну , что начнем !?
У вас заключен импортный контракт с производителем .
Т .Е у вас есть разрешение на перевод в страну-импортер той валюты в которой заключен контракт .Сумма контракта указана в договоре .Разрешение выдает , ну например "БАНК Польский"
Вы заказали машину и поехали за импортом .
У каждого перевозчика есть ЦМР, Документы перевозчика на груз .
Они заполняются на таможне страной отправителем .
В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, таких как счет-фактура . товарно-транспортные накладные , экспортная декларация, указывается сколько товара поштучно, какой товар номенклатурно ,вес брутто и вес нетто , количество поддонов , и СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА .КОД ТОВАРА .
В СЧЕТ ФАКТУРЕ УКАЗЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ таможенного оформления , которое суммируется к стоимости товара .
Все !
Приехала машинка к польской границе .
Вытащил водила документы , и потрусил к цельнникам .
Заходит , называет номер СМР и ,О чудо она светится в компе .

Радио подскажите , где тут можно что то занизить ?
Одна строка не бьет и производитель НЕ ПОЛУЧИТ ВОЗВРАТ НДС.
Никто не проштампует и не подпишет экспортную декларацию, с КОТОРОЙ ТЕБЕ заезжать на таможенную территорию Украины .

Ладно , Заехали на таможенную территорию Украину .
Все документы на стол !
СМР , счет -фактура , това.... транс накал. ЭКСПОРТНАЯ декларация .
Тут как бы начинается компьютерная сверка !
Хоть одна строка не бьет , запорс на сопредельную территорию и арест грузоперевозка .
Где вес , груз , поддоны ,какова стоимость ?
Прошлые перевозки , индикативная цена на товар ???

Обьясните где тут можно что подменить ?
Поменять ВСЕ документы ?
Первый вопрос почему цены в контракте не соответствуют ценам в инвойсе ?
ИНДИКАТИВНАЯ ЦЕНА !
Ни один таможенник не пойдет на эту фигню, это же кратчайший путь в тюрьму .

Ладно ,добрались до места таможенной очистки .
Первое , что ?
Машина заезжает на площадку и сразу на весы .
Пусть только не будет соответствия !(по моему3-5 проц).
Водила несется подаваться на распределение .
Положил доки на стол распределяющему и обратно спать в машину .

Наступает пора получателя с брокером .
Все в обратном порядке.
Вес , стоимость ,..........
И ты попадаешь (ВСЕ И ВСЕГДА ) В ТАРИФЫ .....
Добрые глаза тарификанта слезятся от любви к вам и вашему товару .
Ай , какая неудача говорит смотря на звезды !
Вы занизили стоимость товара .
Как, кричишь ты ?
Чем громче крик , тем больше сумма надбавки .
Ну ,да тут можно ........, но представляете себе риск таможенника ?

Вот покажите мне , где можно обмануть ?
К конечной сумме товара суммируется стоимость автоперевозки .
Справка дается перевозчиком , сами понимаете ни кто не хочет лишиться авто и получить штраф.
Дале идет милая процедура фито , радиационного ......ну и т.д.
Потом тебе вручают сумму НДС и ты платишь .
Право , НУ НЕЛЬЗЯ не владея предметом писать подобные обвинения импортерам .
Дело ведь не в импорте , а качественном товаре который мы в таких тяжелых условиях привезти потребителям и еще заработать !
ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ?
Почитав что вы пишите про импорт , я раздавил шприц .

Извините меня все пожалуйста , но по другому , более коротко нельзя было .
С Уважением Семинарист Холява .

Прошу Прощения , но сначала идет фитоконтроль , а потом дальнейшая очистка .
Востаннє редагувалось холява в Пон 25 січ, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:42

  Zebra написав:Фактор 25 числа заканчивается - массовое использование кредитных средств в предновогодние праздники и закрытие валютой тех расходов подходит к концу. Теперь путь на 29 открыт.


шутка зачетная
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:04

  prodigy написав:
  Zebra написав:Фактор 25 числа заканчивается - массовое использование кредитных средств в предновогодние праздники и закрытие валютой тех расходов подходит к концу. Теперь путь на 29 открыт.


шутка зачетная

Та да, учитывая, что расчётная дата 25 число - это какой-то ПриватБанк, где большинство клиентов, которые пользуются кредитками, вообще не имеют никакого отношения к валюте. :lol: Не говоря даже о том, чтобы специально менять валюту (по неадекватному курсу) под погашение кредитки.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:09

  Striker написав:
  prodigy написав:
  Zebra написав:Фактор 25 числа заканчивается - массовое использование кредитных средств в предновогодние праздники и закрытие валютой тех расходов подходит к концу. Теперь путь на 29 открыт.


шутка зачетная

Та да, учитывая, что расчётная дата 25 число - это какой-то ПриватБанк, где большинство клиентов, которые пользуются кредитками, вообще не имеют никакого отношения к валюте. :lol: Не говоря даже о том, чтобы специально менять валюту (по неадекватному курсу) под погашение кредитки.

Чтобы не писать много буков, коротко: прошли те времена, когда физики хоть как-то влияли на курс. Он сейчас формируется на межбанке.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:17

то есть прыжок с 24 до 28 в прошлом году никого не смущает,
а с 28 до 29 в этом - кажется чем-то невероятным?
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bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:24

  Zebra написав:Фактор 25 числа заканчивается - массовое использование кредитных средств в предновогодние праздники и закрытие валютой тех расходов подходит к концу. Теперь путь на 29 открыт.
Ага. Че так мало? Давайте уже на 35!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:28

  Искатель написав:Чтобы не писать много буков, коротко: прошли те времена, когда физики хоть как-то влияли на курс. Он сейчас формируется на межбанке.

Я всегда думал, что как таковые физики на межбанке присутствуют не в чистом виде, а через банки. Но о чем Вы хотели сказать понял и согласен.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:47

Попри перевиконання плану за надходженнями держбюджету на 2020 рік на 0,8%, план видатків недовиконали на 5% - на 67,3 мільярда гривень, а дефіцит - найбільший за 10 років.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Найбільше від плану відійшли видатки на МОЗ та Мінсоцполітики.

Міністерство охорони здоров’я профінансували на 7,7% менше плану (10,5 млрд грн), з яких, зокрема, 2,1 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального заходу, тестів, обладнання та доплати працівникам лабораторій МОЗ (кошти Фонду боротьби з COVID-19). Мінсоцполітики недоотримало 5,8 млрд грн, з яких 4,7 млрд грн - на "карантинні" виплати Пенсійного фонду.

Також, повідомляє РП, на 4 млрд грн (4,2%) не виконаний план видатків Укравтодору, Мінекономіки - на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН - на 3,7 млрд грн (8,2%), МВС - на 2,9 млрд грн (2,8%), Міноборони - на 1,6 млрд грн (1,4%).

"За усталеною практикою деякі видатки "освоюються" наприкінці року. Упродовж року окремі видатки були менші запланованих, а у грудні - вдвічі більші ніж середньомісячні. А це збільшує ризики неефективного використання коштів", - прокоментував голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Зазначається, що за деякими бюджетними програмами усі річні видатки були проведені в останній місяць року. Через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету на 83,4 млрд грн (27,8%) менший плану і становив 217 млрд грн, що в межах встановленого у законі граничного обсягу - 298 млрд грн.

"Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит державного бюджету зріс у 2,7 раза і став найбільшим за останні десять років", - сказав Пацкан.

Він також зауважив, що доходи державного бюджету у 2020 році становили 1,76 трлн грн, що на 9 млрд грн (0,8%) більше плану.

Перевиконано на 40,4 млрд грн (47%) план надходжень із ПДВ із вироблених в України товарів з урахуванням бюджетного відшкодування, а також з акцизного податку - на 9,8 млрд грн (7,6%).

Менше плану надійшло ПДВ із ввезених на митну територію України товарів — майже на 30 млрд грн (9,8%); плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор — 4,4 млрд грн (100%).

Голова Рахункової палати зауважив, що внаслідок недоотримання державних запозичень на 46,5 млрд грн (6,8%), не виконано і план надходжень для фінансування держбюджету на 44,8 млрд грн (6,5%).

"Від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету). Цей обсяг майже на 66% перевищив витрати на погашення держборгу, що призвело до його збільшення", - зазначають у Палаті. Водночас за грудень залучено 27% усіх держзапозичень.

Також недовиконали план за запозиченнями: від держоблігацій (ОВДП) отримано 389 млрд грн, що менше плану на 22 млрд грн (5,4%). Надходження від державних зовнішніх запозичень становили 249,5 млрд грн, що на 24,5 млрд грн, або 8,9% менше плану.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:Від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету


интересно, где та красная линия (или предел прочности), когда всё треснет? :?
Alex2007
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