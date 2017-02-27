vitaliy_berdinskikh написав:Что-то евро тихо-тихо опустилось на несколько копеек. Не смертельно конечно, но похоже медленно двигается вниз на данном этапе.
этап будет долгим, очень долгим, и возможно даже смертельным, для евро
Не соглашусь.Ледушка Джо с бабушкой Джанет откашляют вирусных 1,9 триллиона,доллар очень слаб и будет слабым ещё долго,так что евро с нынешних уровней пока ничего особо не угрожает.Евро тоже печатают,просто доллар слабеет быстрее евро.
vitaliy_berdinskikh написав:Что-то евро тихо-тихо опустилось на несколько копеек. Не смертельно конечно, но похоже медленно двигается вниз на данном этапе.
этап будет долгим, очень долгим, и возможно даже смертельным, для евро
Не соглашусь.Ледушка Джо с бабушкой Джанет откашляют вирусных 1,9 триллиона,доллар очень слаб и будет слабым ещё долго,так что евро с нынешних уровней пока ничего особо не угрожает.Евро тоже печатают,просто доллар слабеет быстрее евро.
є в мене така думка. Німці люблять економити та скирдувати, то раз. Два, це те що Німеччина є країною донором. Думаю, що німці не будуть самі себе робити біднішими через надлишкову емісію. Надрукують рівно стільки, "як в аптеці".
flyman написав:є в мене така думка. Німці люблять економити та скирдувати, то раз. Два, це те що Німеччина є країною донором. Думаю, що німці не будуть самі себе робити біднішими через надлишкову емісію. Надрукують рівно стільки, "як в аптеці".
Встречал инфо, что в США с введением лохдаунов тоже начали расти сбережения: 1. Моратории на выселение - то, что платилось за аренду, идёт в кубышку. Зачем платить, если можно не платить? 2. Неопределенность в будущем - пипл приостановил траты, кроме жизненно необходимых 3. Вертолётные деньги
"Запускальщики инфляции" немного факапнулись, т.к. пипл не стал больше тратить, а даже наоборот
Зато пошли надуваться пузыри на фонде. Что показывает, что станок и фонда живёт в своей матрице, где растёт настолько - насколько поработал станок. А есть ещё "реальный мир" - где "немножко не так работает"
Байден придёт - покажет что такое "настоящий станок"
холява написав:Здравствуйте , Знатоки импорта . Полежал в обнимку с кислородом, почитал" Добрые пожелания ". Здоровья ВАМ И Удачи .
Ну , что начнем !? ...
Вот покажите мне , где можно обмануть ? К конечной сумме товара суммируется стоимость автоперевозки . Справка дается перевозчиком , сами понимаете ни кто не хочет лишиться авто и получить штраф. Дале идет милая процедура фито , радиационного ......ну и т.д. Потом тебе вручают сумму НДС и ты платишь . Право , НУ НЕЛЬЗЯ не владея предметом писать подобные обвинения импортерам . Дело ведь не в импорте , а качественном товаре который мы в таких тяжелых условиях привезти потребителям и еще заработать ! ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ? Почитав что вы пишите про импорт , я раздавил шприц .
Извините меня все пожалуйста , но по другому , более коротко нельзя было . С Уважением Семинарист Холява .
Прошу Прощения , но сначала идет фитоконтроль , а потом дальнейшая очистка .
то, что Вы описали - так работают честные импортеры. но это совсем не исключает ситуаций системного серого импорта. как мне видится, это распространено в той же Одессе, и схема банальна - подмена кода КВЕД. чью печать ставят на декларации - мне самому интересно - кто-то же рискует но размер "вознаграждения" таможне позволяет ввозить смартфоны, а по документам - скажем, кеды (номенклатура условна)- никто не замечает. по поводу сталкиваться - во времена Виктора Федоровича, когда действовал принцип - то что нельзя победить, надо возглавить - мне предлагали администрировать подобную с/х - я вежливо отказался... с тех пор я думаю гидру контрабаса еще не победили. иногда после месячника "контрабас-стоп" что-то пропадает в продаже, но через месяц-два все восстанавливается
а "скрутки" - это уже из другой оперы, но базируются на этой схеме
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 25 січ, 2021 23:13, всього редагувалось 1 раз.