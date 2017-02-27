холява написав:

Здравствуйте , Знатоки импорта .Полежал в обнимку с кислородом, почитал" Добрые пожелания ".Здоровья ВАМ И Удачи .Ну , что начнем !?...Вот покажите мне , где можно обмануть ?К конечной сумме товара суммируется стоимость автоперевозки .Справка дается перевозчиком , сами понимаете ни кто не хочет лишиться авто и получить штраф.Дале идет милая процедура фито , радиационного ......ну и т.д.Потом тебе вручают сумму НДС и ты платишь .Право , НУ НЕЛЬЗЯ не владея предметом писать подобные обвинения импортерам .Дело ведь не в импорте , а качественном товаре который мы в таких тяжелых условиях привезти потребителям и еще заработать !ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ?Почитав что вы пишите про импорт , я раздавил шприц .Извините меня все пожалуйста , но по другому , более коротко нельзя было .С Уважением Семинарист Холява .Прошу Прощения , но сначала идет фитоконтроль , а потом дальнейшая очистка .