RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7201720272037204>
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:23

Это коммерческая тайна.
fin
 
Повідомлень: 417
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:34

  Alex2007 написав:
Кто такой Кухар? :?
Есть еще Найман, Охриненко. Кто там еще. Всем верить? Боюсь, эти же люди в 2014 году тоже говорили, что будет 8, 12... :twisted:
Они свое добро, интересно, слили? :mrgreen:

Музыкальные стулья, нынче, становятся все более наэлектризованными


Кухар не далее как год назад топил за "+40% за 5 лет" и рекордный в истории ВВП-2020. Как говорится, каждая Кухар(ка) может делать экономические прогнозы, за которые не нужно отвечать :mrgreen:

  холява написав:Я вовсе не пытался даже кого то оскорбить , я просто написал как работаю я.
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ


Я понял. Говорил за себя - что я не хотел никого персонально оскорбить
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9168
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1804 раз.
Подякували: 4019 раз.
 
Профіль
15
6
3
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С огромным удовольствием прочел Топ ответов за минувшую неделю.
Спасибо, коллеги.
Рекомендую.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2805
З нами з: 09.09.14
Подякував: 981 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:19

  Долярчик написав:
  fin написав:Это коммерческая тайна.

Зрозуміло, - дома :mrgreen:
А даремно... :)
Навіть, якщо під грушею - то теж стрьомно, так як можуть випадково знайти :mrgreen:

в инодочках под 0,1% или можно в ячейках в тех же инодочках если крупняк светить не хотите.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:28

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  fin написав:Это коммерческая тайна.

Зрозуміло, - дома :mrgreen:
А даремно... :)
Навіть, якщо під грушею - то теж стрьомно, так як можуть випадково знайти :mrgreen:

в инодочках под 0,1% или можно в ячейках в тех же инодочках если крупняк светить не хотите.
У Вас хорошая интуиция. Или опыт.
fin
 
Повідомлень: 417
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:42

  bred написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Что-то евро тихо-тихо опустилось на несколько копеек. Не смертельно конечно, но похоже медленно двигается вниз на данном этапе.

этап будет долгим, очень долгим,
и возможно даже смертельным, для евро

Не соглашусь.Ледушка Джо с бабушкой Джанет откашляют вирусных 1,9 триллиона,доллар очень слаб и будет слабым ещё долго,так что евро с нынешних уровней пока ничего особо не угрожает.Евро тоже печатают,просто доллар слабеет быстрее евро.
goldfinger
 
Повідомлень: 661
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:44

  Искатель написав:
  Дед Мороз написав:fin Могу у вас купить все доллары по 27.5.Все рано будете в плюсе.

Он их продал по 25 в марте 2020 года. У него только гривна на руках.

Печаль...Я вот по 28,2 в среднем слился и молюсь на святого Наймана и пророка его Кухара.
goldfinger
 
Повідомлень: 661
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:26

  goldfinger написав:
  bred написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Что-то евро тихо-тихо опустилось на несколько копеек. Не смертельно конечно, но похоже медленно двигается вниз на данном этапе.

этап будет долгим, очень долгим,
и возможно даже смертельным, для евро

Не соглашусь.Ледушка Джо с бабушкой Джанет откашляют вирусных 1,9 триллиона,доллар очень слаб и будет слабым ещё долго,так что евро с нынешних уровней пока ничего особо не угрожает.Евро тоже печатают,просто доллар слабеет быстрее евро.

є в мене така думка.
Німці люблять економити та скирдувати, то раз.
Два, це те що Німеччина є країною донором.
Думаю, що німці не будуть самі себе робити біднішими через надлишкову емісію.
Надрукують рівно стільки, "як в аптеці".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23199
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:40

  flyman написав:є в мене така думка.
Німці люблять економити та скирдувати, то раз.
Два, це те що Німеччина є країною донором.
Думаю, що німці не будуть самі себе робити біднішими через надлишкову емісію.
Надрукують рівно стільки, "як в аптеці".

Встречал инфо, что в США с введением лохдаунов тоже начали расти сбережения:
1. Моратории на выселение - то, что платилось за аренду, идёт в кубышку. Зачем платить, если можно не платить?
2. Неопределенность в будущем - пипл приостановил траты, кроме жизненно необходимых
3. Вертолётные деньги

"Запускальщики инфляции" немного факапнулись, т.к. пипл не стал больше тратить, а даже наоборот

Зато пошли надуваться пузыри на фонде. Что показывает, что станок и фонда живёт в своей матрице, где растёт настолько - насколько поработал станок. А есть ещё "реальный мир" - где "немножко не так работает"

Байден придёт - покажет что такое "настоящий станок"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13933
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7618 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:52

  холява написав:Здравствуйте , Знатоки импорта .
Полежал в обнимку с кислородом, почитал" Добрые пожелания ".
Здоровья ВАМ И Удачи .

Ну , что начнем !?
...

Вот покажите мне , где можно обмануть ?
К конечной сумме товара суммируется стоимость автоперевозки .
Справка дается перевозчиком , сами понимаете ни кто не хочет лишиться авто и получить штраф.
Дале идет милая процедура фито , радиационного ......ну и т.д.
Потом тебе вручают сумму НДС и ты платишь .
Право , НУ НЕЛЬЗЯ не владея предметом писать подобные обвинения импортерам .
Дело ведь не в импорте , а качественном товаре который мы в таких тяжелых условиях привезти потребителям и еще заработать !
ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ?
Почитав что вы пишите про импорт , я раздавил шприц .

Извините меня все пожалуйста , но по другому , более коротко нельзя было .
С Уважением Семинарист Холява .

Прошу Прощения , но сначала идет фитоконтроль , а потом дальнейшая очистка .


то, что Вы описали - так работают честные импортеры.
но это совсем не исключает ситуаций системного серого импорта. как мне видится, это распространено в той же Одессе, и схема банальна - подмена кода КВЕД. чью печать ставят на декларации - мне самому интересно - кто-то же рискует :wink: но размер "вознаграждения" таможне позволяет ввозить смартфоны, а по документам - скажем, кеды (номенклатура условна)- никто не замечает.
по поводу сталкиваться - во времена Виктора Федоровича, когда действовал принцип - то что нельзя победить, надо возглавить - мне предлагали администрировать подобную с/х - я вежливо отказался...
с тех пор я думаю гидру контрабаса еще не победили. :wink:
иногда после месячника "контрабас-стоп" что-то пропадает в продаже, но через месяц-два все восстанавливается :mrgreen:

а "скрутки" - это уже из другой оперы, но базируются на этой схеме :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 25 січ, 2021 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
Повідомлень: 663
З нами з: 29.09.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7201720272037204>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2222, 2223, 2224
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22235 2924971
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 січ, 2021 16:23
Dr_English
Валютный рынок в мире 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7360 1725722
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 152693
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29054)
26.01.2021 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron